Nettoverlies Allbirds, Inc. gestegen in derde kwartaal

Amerikaans modebedrijf Allbirds, Inc. heeft in het derde kwartaal het nettoverlies zien stijgen. Aan het einde van de financiële periode kwam het nettoverlies neer op 25,2 miljoen dollar (25 miljoen euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf.

In de netto omzet was echter wel een stijging te zien. De omzet steeg namelijk met 16 procent naar een bedrag van 72,7 miljoen euro (72,1 miljoen euro). In vergelijking met het derde kwartaal van coronajaar 2020 is de omzet zelfs met 54 procent gestegen. De omzet is hiermee hoger dan eerder verwacht.

Naast de resultaten in het derde kwartaal, maar Allbirds, Inc. in het bericht ook de resultaten voor de eerste negen maanden van het boekjaar bekend. Zo behaalde het een omzet van 213,6 miljoen dollar dankzij een stijging van 18,5 procent. In euro’s is dit 211,8 miljoen euro. Net als in het derde kwartaal is ook in de eerste negen maanden van het boekjaar het nettoverlies toegenomen. Het netto verlies steeg van 34,9 miljoen dollar naar 76,5 miljoen dollar (34,6 miljoen naar 75,8 miljoen euro).

Ondanks het gestegen verlies behoudt Allbirds, Inc. de verwachting voor het gehele boekjaar. Zo verwacht het een omzet tussen de 305 en 315 miljoen dollar.