Nettoverlies en omzetdaling voor Levi Strauss & Co. in Q1

Het eerste kwartaal van het financiële boekjaar betekent voor Levi Strauss & Co. een omzetdaling en een nettoverlies. Dit blijkt uit de gerapporteerde cijfers. Veranderingen in de activiteiten van het bedrijf zouden ten grondslag liggen aan de dalingen.

De omzet daalde met 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze veranderingen schrijft Levi Strauss & Co. toe aan de veranderde planning van wholesalebestellingen, maar ook het terugtrekken uit Rusland. Worden deze veranderingen weggestreept, dan zou op vergelijkbare basis de omzet stabiel zijn gebleven in het eerste kwartaal, aldus het modebedrijf. Hoe dan ook komt de omzet voor de periode uit op 1,6 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,47 miljard euro.

In het eerste kwartaal buigt het netto resultaat om naar een nettoverlies. Waar een jaar eerder nog een nettoresultaat van 115 miljoen dollar genoteerd is, komt het in dit eerste kwartaal neer op een verlies van 11 miljoen dollar.

Ondanks de dalingen en het verlies blijft CEO Michelle Glass in het financiële verslag positief. De resultaten voor het eerste kwartaal zijn naar eigen zeggen boven verwachting. Glass geeft aan dat de initiatieven om de wholesale-activiteiten te stabiliseren goede resultaten leveren. Levi Strauss & Co geeft aan dat het zich wil focussen op direct-to-consumer distributie.

Chief financial and growth officer bij Levi Strauss & Co. Harmit Singh geeft in het verslag aan dat het bedrijf vertrouwen heeft in de initiatieven voor de winstgevendheid van het bedrijf. Hij verwacht dan ook dat in het tweede helft van het jaar weer groeicijfers gemeld kunnen worden.