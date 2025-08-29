Nettowinst Brunello Cucinelli omhoog met 16 procent in eerste halfjaar

Italiaans modehuis Brunello Cucinelli heeft in de eerste zes maanden van het boekjaar een nettowinst van 76,7 miljoen euro behaald. Dit is een stijging van 16 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo is te lezen in de financiële update.

Het modehuis maakte in juli al bekend dat de omzet voor de periode neerkomt op 684,1 miljoen euro. Dit is een stijging van 10,2. Op het moment van publicatie van deze omzetcijfers, werden de winstcijfers echter nog niet bekendgemaakt.

Oprichter en naamgever Brunello Cucinelli stelt in het verslag: “We hebben de eerste helft van 2025 afgesloten met fantastische resultaten zowel op het gebied van omzet als winst. We hebben sterke groei geboekt. Ons doel is altijd geweest om handmatig werk te waarderen en zaken te doen met volledig respect voor de morele en economische waardigheid van de mens, in de overtuiging dat ieder van ons voortdurend streeft naar een gezond evenwicht tussen leven, werk en die zo gewenste menselijke relaties.”