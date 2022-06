Nettowinst Inditex schiet omhoog in eerste kwartaal

Inditex zag de nettowinst met tachtig procent stijgen ten opzichte van vorig jaar in het eerste fiscale kwartaal, dat eindigde op 30 april. Dit blijkt uit een financieel verslag van Inditex.

De omzet steeg met 36 procent tot 6,74 miljard euro, wat volgens Inditex werd ondersteund door een "sterk herstel" van het winkelverkeer en een "goede ontvangst" van de laatste collecties van alle zeven merken in het portfolio.

Het moederbedrijf van merken als Zara, Massimo Dutti en Bershka zag de netto-inkomsten in het eerste fiscale kwartaal stijgen tot 760 miljoen euro, zo is te lezen in het verslag van Inditex. Dit ondanks het feit dat het bedrijf zijn activiteiten in Rusland en Oekraïne staakte als gevolg van het conflict in de regio.

Het bedrijf meldt dat het een bedrag van 216 miljoen euro heeft gebruikt om alle alle buitengewone kosten te dekken door de tijdelijke staking van zijn activiteiten in Oekraïne en Rusland. De winkels in de regio zijn sinds eind februari gesloten. Inditex deelt in het verslag dat het een nettowinst van 940 miljoen euro zou hebben geboekt als deze situatie niet had plaatsgevonden.