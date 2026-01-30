Nettowinst Swatch Group keldert naar 25 miljoen Zwitserse frank in 2025

Zürich - De nettowinst van Swatch Group is in 2025 gekelderd naar 25 miljoen Zwitserse frank (27 miljoen euro), tegenover 219 miljoen frank een jaar eerder. De daling is het gevolg van de productieactiviteiten van horlogeonderdelen.

De omzet daalde met 5,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot 6,28 miljard frank. Dit meldt de Zwitserse horlogemaker in een persbericht. Het bedrijf spreekt van een betere prestatie in de tweede helft van het jaar met een “sterke versnelling in het vierde kwartaal”. Zonder wisselkoerseffecten was er een omzetdaling van 1,3 procent.

Analisten, geraadpleegd door het Zwitserse persbureau AWP, rekenden gemiddeld op een winst van 127 miljoen frank en een omzet van 6,15 miljard frank.

De groep, bekend van zijn veelkleurige kunststof horloges en eigenaar van merken als Tissot, Longines en Omega, wijt de winstdaling aan de productieactiviteiten. De oorzaken zijn een “daling van de bestellingen van derden” en de behoeften van de eigen merken.

De groep produceert niet alleen horloges, maar ook onderdelen zoals wijzers en uurwerken voor andere horlogebedrijven. “Het behoud van de productiecapaciteit is cruciaal om in te spelen op de positieve dynamiek van de tweede jaarhelft”, aldus de groep in een persbericht. Het bedrijf licht toe dat het “de bewuste strategie heeft gehandhaafd om geen ontslagen door te voeren”.

In 2025 werd de horlogesector als geheel getroffen door een vraagdaling vanuit China en de invoering van douanerechten in de Verenigde Staten. De horloge-export daalde in 2025 met 1,7 procent tot 25,6 miljard frank. Dit blijkt uit cijfers van de horlogefederatie die donderdag zijn gepubliceerd, wat het tweede jaar van daling op rij markeert.

Gezien de verkoopversnelling in het laatste kwartaal, verwacht Swatch Group “een zeer positieve ontwikkeling van de omzet en volumes voor 2026”. Dit moet leiden tot een “forse vermindering” van de productieverliezen en een “substantiële verbetering van de winstgevendheid van de groep”.