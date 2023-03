Nettowinst Urban Outfitters, Inc. loopt met ruim 150 miljoen terug in FY23

De netto-omzet bij Urban Outfitters, Inc. groeit met 5,4 procent naar 4,8 miljard dollar (omgerekend 4,5 miljard euro) in boekjaar 2023. In het vierde kwartaal behaalt het modebedrijf nog een recordomzet van 1,4 miljard dollar (1,3 miljard euro). Toch lopen de netto-inkomsten van Urban Outfitters flink terug met 150,9 miljoen dollar (141,5 miljoen euro) over het hele boekjaar, zo blijkt uit het financieel verslag.

De nettowinst strijkt neer op een bedrag van 159,7 miljoen dollar (149,8 miljoen euro). Een jaar eerder behaalde het bedrijf nog een nettowinst van 310,6 miljoen dollar (296,4 miljoen euro). De terugloop van de nettowinst is deels te verklaren door de kosten die in financieel jaar 2023 hoger lagen dan een jaar eerder. Dit jaar lagen de kosten 306,8 miljoen dollar (287,7 miljoen euro) hoger dan in financieel jaar 2022.

De netto-omzet van Urban Outfitters groeit daarentegen wel en eindigt op 4,8 miljard dollar (4,5 miljard euro). De groei werd voornamelijk aangedreven door Anthropology Group en Free People Group. Beide modemerken noteerden een omzetgroei van 11 procent. Het modelabel Urban Outfitters zag zijn omzet met 7 procent dalen.

In het vierde kwartaal steeg de netto-omzet met 3,9 procent. Ook hier werd de omzetgroei aangedreven door Anthropology Group en Free People Group. De omzet van Urban Outfitters liep in deze periode terug met 10 procent in het retailsegment. In de wholesale-stroom zag Urban Outfitters dan weer een groei, terwijl de omzet van Free People Group hier daalde met 13 procent.

“Tevreden rapporteer ik de recordomzet in het vierde kwartaal, dankzij de sterke merken Anthropology, Free People en Nuuly”, aldus Richard A. Hayne, CEO bij het modebedrijf, in het verslag. “We gaan het SS23-seizoen in met een verbeterde voorraadpositie en dat is een goed voorteken voor mogelijke marges in boekjaar 2024.”