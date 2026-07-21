Never Fully Dressed verkoopt belang aan Refined Capital Partners

Damesmodemerk Never Fully Dressed, opgericht door Lucy Aylen in 2009, heeft een belang in het bedrijf verkocht aan de Londense private-equity- en durfkapitaalfirma Refined Capital Partners.

Never Fully Dressed laat in een verklaring weten dat de investering van Refined Capital Partners een ‘nieuw hoofdstuk’ markeert voor het damesmodemerk. De investering brengt strategische ondersteuning en kapitaal voor de lange termijn om de groei van het merk voort te zetten.

Refined Capital Partners is gespecialiseerd in het verstrekken van groeikapitaal aan consumentenmerken en retailtechnologiebedrijven. In mei investeerde het bedrijf 4,75 miljoen pond (5,58 miljoen euro) in het Britse luxe damesmodemerk The Fold London om de groei te versnellen. In februari verwierf het een minderheidsbelang in mode- en lifestylemerk Disturbia ter ondersteuning van de uitbreiding in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft ook belangen in Celtic & Co, Frugi, Kettlewell Colours en specialist in gerecycled kasjmier Turtle Doves.

Hoewel Never Fully Dressed de investering bevestigt, zijn de financiële voorwaarden en de exacte omvang van het belang niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat de stap een investering is in “de toekomst van Never Fully Dressed en onze voortdurende inzet om het beter te doen voor onze mensen en de planeet”.

“De dingen die voor ons het belangrijkst zijn, veranderen niet,” aldus Never Fully Dressed in de verklaring. “We blijven hetzelfde door een vrouw opgerichte merk, geleid door hetzelfde managementteam. Elke print wordt in eigen huis ontworpen met dezelfde passie, creativiteit en oog voor detail. We blijven veelzijdige, feel-good items creëren die iedereen een goed gevoel geven, en koesteren de inclusieve, ondersteunende gemeenschap die de kern van ons merk vormt.”