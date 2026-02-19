New Balance behaalt jaaromzet van 9,2 miljard dollar

De Amerikaanse sportkledinggigant New Balance behaalt een opmerkelijke prestatie in 2025. Het bedrijf noteert een jaarlijkse wereldwijde omzetgroei van 19 procent, wat neerkomt op 9,2 miljard dollar (7,8 miljard euro).

De cijfers komen uit een bedrijfsupdate van Joe Preston, president en CEO van het bedrijf. Hij merkt op dat dit het vijfde achtereenvolgende jaar is van dubbelcijferige groei voor New Balance.

“Onze schoenen en kleding blijven presteren in zowel lifestyle als performance. Ze voldoen consequent aan de verwachtingen van de consument en overtreffen deze zelfs,” voegt Preston toe.

Het bedrijf rapporteert verder recordresultaten in bijna elke regio. Dit geldt met name voor Noord-Amerika en Europa, waar de prestaties met respectievelijk 20 procent en 30 procent zijn gestegen.

De wereldwijde kledingactiviteiten en eigen retail overschrijden ondertussen voor het eerst de grens van een miljard dollar. Dit is het gevolg van een sterkere focus op de klantervaring binnen wereldwijde key accounts, gespecialiseerde retailers en de D2C-activiteiten.

Preston benoemt verschillende drijfveren voor de prestaties. Een daarvan is de lancering van New Balance’s Asia Design Studio, die de teams in Tokio, Shanghai en Seoul verenigt. Ook zijn er investeringen in digitale capaciteiten en binnenlandse productie, waaronder een nieuwe proeffabriek in New Hampshire, Verenigde Staten. Tot slot is er een hernieuwde focus op diverse sportdisciplines, benadrukt door samenwerkingen met atleten en campagnes rondom evenementen.

“Als we vooruitkijken, blijven we gefocust en trouw aan wie we zijn, terwijl we ons merk versterken, onze wereldwijde kansen maximaliseren en prioriteit geven aan onze unieke ‘One NB’-cultuur,” concludeert Preston.