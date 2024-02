New Balance groeit in 2023, ziet ruimte voor 90 nieuwe winkels wereldwijd

New Balance weet zijn omzet met dubbele cijfers te groeien in het jaar 2023. Europa speelde in dat jaar de hoofdrol als het gaat om omzetgroei, zo vertelt Joe Preston, voorzitter en Chief Executive Officer van New Balance, aan Bloomberg in een uitzending. Hij vertelt ook ruimte te zien voor de opening van zo’n 90 nieuwe winkels.

New Balance’s omzet bedraagt in 2023 zo’n 6,5 miljard dollar, omgerekend 6,4 miljard euro. De omzet ligt 23 procent boven het omzetniveau van een jaar eerder. Geografisch gezien blinkt Europa er dat jaar uit: op deze markt groeit New Balance met 35 procent, vertelt Preston. Amerika, dat altijd consistent groeit, noteert een groei van ‘zeker’ 20 procent.

De groeiende cijfers zorgen ervoor dat New Balance uitbreidingsplannen op papier zet. Zo wil het merk in 2024 negentig winkels wereldwijd openen en 50 winkels voorzien van een nieuw concept dat ‘meer aansluit bij de doelgroep’.

“Terwijl we vooruit gaan, blijven we trouw aan wie we zijn als we sport en cultuur verbinden en onze productinnovatie en merkinvesteringen stimuleren. We zullen doorgaan met het opbouwen van de beste wereldwijde activiteiten en onze onafhankelijke en ondernemende geest inzetten voor nog een sterk jaar”, aldus Preston.