‘New Balance klaagt Italiaans merk Golden Goose aan voor kopiëren sneaker’

Amerikaans sportmerk New Balance is onlangs een rechtszaak begonnen tegen het luxe Italiaanse label Golden Goose, zo meldt The Fashion Law. De rechtszaak, die vorige week werd aangespannen bij de Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het district Massachusetts, beweert dat Golden Goose de kenmerkende Dad-sneakers van New Balance heeft gekopieerd, met name de Model 990-lijn.

Na de introductie van de 990 sneaker in de jaren 1980, heeft New Balance het ontwerp verder ontwikkeld waardoor het nu zijn zesde vorm kent. Alle diverse vormen zijn nog steeds beschikbaar binnen de mode-industrie. De rechtbankdocumenten stellen dat Golden Goose's versie probeert om een misleidende verbinding tussen haar producten en New Balance in de hoofden van de consument te creëren.

De onderscheidende kenmerken van de 990 sneaker, gekenmerkt door zijn unieke zolen en grijstinten, vertonen een opvallende gelijkenis met de later uitgebrachte sneaker van Golden Goose, die ook een vergelijkbaar opvallend uiterlijk heeft. Met name New Balance heeft in november 2022 aanzienlijk geïnvesteerd in de marketing van de 990 v6 sneaker, waarbij ongeveer 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) werd besteed aan promotie en met succes honderdduizenden paren werden verkocht, aldus The Fashion Law.

In de aanklacht wordt benadrukt dat New Balance "vele miljoenen dollars en duizenden uren" heeft geïnvesteerd om een unieke associatie met de kleur grijs tot stand te brengen, door gebruik te maken van verschillende tinten en thema's van de kenmerkende tint.

Naast de ontwerpclaims vecht New Balance ook de stijlnaam aan die Golden Goose gebruikt voor haar sneakers, die ze "Dad-Star" noemt. Deze naam keuze lijkt sterk op de trend van ‘dad shoes’, een categorie sterk verbonden met New Balance, en een die het merk heeft uitgebreid gebruikt in haar reclame en communicatie inspanningen.