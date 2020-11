New Cotton Project gelanceerd om circulaire mode mogelijk te maken

De Europese Unie is begonnen met het financieren van een nieuw project, met als doel om circulaire mode te creëren door nieuwe samenwerkingen en technologieën te ontwikkelen. In het ‘New Cotton Project’ zal een consortium van merken, fabrikanten, leveranciers, innovatoren en onderzoeksinstituten moeten bewijzen dat circulaire, duurzame mode “niet alleen een ambitie is, maar ook vandaag kan worden gerealiseerd”.

De twaalf deelnemende modebedrijven en -merken zijn onder meer Adidas en de H&M Group, de Finse biotechnologie groep Infinited Fiber Company, Aalto University, Fashion for Good, Frankenhuis, Inovafil, Kipas Textiles, REvolve Waste, Rise, Tekstina en Xamk.

Het project, dat 6,7 miljoen euro aan financiering heeft ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, wil een volledig circulair model demonstreren voor commerciële kledingproductie. Dit zou een wereldprimeur zijn in de mode-industrie en hoopt dat het ook zal inspireren en fungeren als een springplank voor “nog grotere circulaire initiatieven” in de toekomst.

Om circulariteit in textielen aan te tonen, zal over een periode van drie jaar textielafval worden verzameld, gesorteerd en geregenereerd in de unieke textielvezels van de Finse biotechnologie groep Infinited Fibre Company. De vezels zullen worden gebruikt om verschillende soorten stoffen voor kleding te maken die zullen worden ontworpen, geproduceerd en verkocht door het wereldwijde merk Adidas en bedrijven in de H&M Group, legde het project in een verklaring uit.

Het project zal aan het einde ook programma’s voor het terugbrengen van kleding bevatten, die kleding zullen verzamelen om de volgende fase in hun levenscyclus te bepalen. Kleding die niet langer kan worden gedragen, wordt geretourneerd voor het ontwikkelen tot nieuwe vezels, “wat verder bijdraagt ​​aan een circulaire economie waarin textiel nooit verloren gaat, maar wordt hergebruikt, gerecycled of geregenereerd tot nieuwe kledingstukken”.

Adidas en H&M Group sluiten zich aan bij EU gefinancierd duurzaam modeproject

Er is “een groot potentieel voor circulariteit binnen de textielindustrie”, legt de EU uit, maar deze merkt ook op dat er “dringend behoefte” is aan de ontwikkeling van technologieën om duurzame en circulaire biobased materialen te produceren en te ontwerpen. In het EU-actieplan voor de circulaire economie van de Europese Commissie wordt benoemd dat het gemeengoed maken van duurzame producten, afval terugdringen en leidende zijn op het gebied van circulariteit, noodzakelijke inspanningen zijn om duurzame groei in Europa te stimuleren.

Gehoopt wordt dat door het financieren van het ‘New Cotton Project’ samen met een consortium van partners uit Finland, Portugal, Zweden, Duitsland, Nederland, Slovenië en Turkije, ‘kritieke kwesties’ direct aangepakt kunnen worden, terwijl de EU pioniert in de implementatie van een circulair bedrijfsmodel voor de textielindustrie.

Het ‘New Cotton Project’ is een reactie op het feit dat de meeste milieuproblemen van de textielindustrie verband houden met de grondstoffen die door de industrie worden gebruikt: katoen en fossiele vezels zoals polyester en viscose. Dit zijn de meest voorkomende, door de mens gemaakte, cellulosevezels die allemaal in verband worden gebracht met ernstige milieuproblemen.

Het is te hopen dat dit onderzoeks initiatief een ‘waardevolle oplossing voor textielafval is en een alternatief zal bieden voor de afhankelijkheid van de industrie van nieuwe materialen zoals katoen’, aangezien het project de waardevolle grondstoffen in afgedankte kleding herwint en ze weer ontwikkelt tot hoogwaardige cellulose gebaseerde vezels die tot nieuw garen kunnen worden gesponnen, tot nieuwe stoffen kunnen worden geweven en tot nieuwe kleding kunnen worden ontworpen - elke keer weer.

Infinited Fiber Company leidt een ​​mode consortium om circulaire mode mogelijk te maken

Infinited Fibre Company, wiens technologie celluloserijk textielafval kan ontwikkelen tot unieke vezels die lijken en voelen op katoen, leidt het consortium van 12 bedrijven en organisaties die de hele toeleveringsketen omspannen. De fabrikanten Inovafil, Tekstina en Kipas zullen de vezels gebruiken om garens, geweven stoffen en denim te produceren, terwijl Adidas en bedrijven in de H&M Group kleding van die nieuwe stoffen zullen ontwerpen, produceren en verkopen.

Bovendien verzamelt sportkledingmerk Adidas ook feedback en inzichten van klanten en ontwikkelt het zijn programma voor het terugnemen van textiel om geretourneerde kleding weer in de kringloop te integreren.

Andere leden van het consortium, waaronder Frankenhuis, zullen het textielafval dat in het project wordt gebruikt, sorteren en voorbewerken, terwijl de South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) een technische oplossing zal ontwikkelen voor de verwerking van textielafval vezels en REvolve Waste zal gegevens over textielafval verzamelen en beheren om de beschikbaarheid van grondstoffen in Europa te schatten en de kwaliteit van het gebruikte textielafval te bepalen.

Rise, het onderzoeksinstituut van Zweden, zal samen met Infinited Fibre Company de duurzaamheids- en techno-economische analyses voor het project uitvoeren en de eco-labeling voor het project en de daaropvolgende stoffen en kledingstukken beheren. Terwijl de Aalto-universiteit van Finland het gecreëerde ecosysteem en circulaire bedrijfsmodellen breder zal analyseren om het meest haalbare bedrijfsmodel voor het project te helpen definiëren.

Het duurzame mode-innovatieplatform Fashion for Good zal de samenwerking tussen belanghebbenden vergemakkelijken en trainingen geven, waarbij alle projectcommunicatie, branding en verspreiding worden geleid met de steun van Aalto University en Infinited Fiber Company.

“We zijn erg enthousiast en trots om dit project te leiden, dat baanbrekend is als het gaat om het realiseren van circulariteit in de textielindustrie”, aldus Petri Alava, medeoprichter en CEO van Infinited Fibre Company. “Het enthousiasme en de toewijding waarmee het hele consortium is samengekomen om te werken aan een schonere, duurzamere toekomst voor mode, is echt inspirerend.”

Beeld: New Cotton Project - Infinited Fiber - shredded textile to regenerated cellulose carbamate fibre