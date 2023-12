New Optimist gaat eerste samenwerking aan met Baskèts

Een Amsterdamse samenwerking: New Optimist slaat de handen ineen met kledingmerk Baskèts en lanceert op 21 december een gezamenlijke collectie. Deze coöperatie markeert de allereerste samenwerking tussen New Optimist en een ander kledingmerk.

New Optimist, dat zich bezighoudt met systeemverandering in de mode-industrie, produceert haar kleding lokaal, sociaal en circulair in een eigen mode-atelier in Amsterdam-West. Dat het duurzame modemerk de handen ineen slaat met Baskèts is dan ook geen vreemde keuze. Dit kledingmerk, ook geboren en getogen in Amsterdam, houdt zich bezig met het bewustmaken van je omgeving. “Wij zagen een goede kans om binnen het frame waarin Baskèts haar samenwerkingen insteekt, ons optimistische verhaal te vertellen”, aldus Nelleke Wegdam, de medeoprichter van New Optimist, schriftelijk aan FashionUnited.

De twee modemerken vonden elkaar in vakmanschap, authenticiteit en een optimistische levensstijl en dat resulteerde uiteindelijk in een collectie: N.O x Baskèts. De collectie bestaat uit zes items, waaronder een spijkerjas (unisex), spijkerbroek, hoodie, T-shirt en twee wollen truien, aldus Wegdam. De prijzen van de collectie schommelen tussen de 80 en 220 euro.

N.O x Baskèts is verkrijgbaar in de Baskèts-winkel en de New Optimist Atelier-shop. De collectie is tevens verkrijgbaar via de webshops van de modemerken.