New Optimist haalt kapitaalinjectie van 1,7 miljoen binnen

Het Amsterdamse kledingmerk New Optimist sleept een kapitaalinjectie binnen van 1,7 miljoen euro. Het duurzame kledingmerk zet het geld in om lokale en circulaire mode verder uit te bouwen.

Specifieker betekent dat, dat de 1,7 miljoen euro wordt gebruikt de productontwikkeling naar een hoger niveau te tillen, het lokale atelier op te schalen en het retailpartners-netwerk uit te breiden. Daarnaast wil het modemerk zijn community ‘Nieuwe Optimisten’ verder uitbouwen. New Optimist haalt de investering binnen bij impact-investerings-fondsen Stichting ifund, het Amsterdams Klimaat- en Energiefonds (AKEF) en van een groep angel investeerders, zo staat in het persbericht.

“Vanaf de eerste kennismaking met New Optimist waren wij onder de indruk van de holistische aanpak van de onderneming om een werkelijk duurzaam en eerlijk alternatief te bieden voor de kledingindustrie, waarin nu bijzonder veel vervuiling en ongelijkheid bestaat”, schrijft Stefan van Eijk, fondsmanager bij ifund, in het persbericht. “De hele keten van begin tot einde onder controle houden is geen gemakkelijke opgave, maar het team van New Optimist lukt het, mede dankzij jarenlange ervaring van de oprichters in de kledingindustrie. Net als New Optimist geloven wij in lokale en circulaire kleding van topkwaliteit en we zijn dankbaar hier middels financiering een bijdrage aan te kunnen leveren.”

New Optimist lanceerde in september hun statiegeldsysteem voor kleding, waar ook andere modemerken gebruik van kunnen maken.