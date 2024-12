New York neemt wet aan ter bescherming van modellen: Dit betekent het

Na een langdurig wetgevingsproces is de Fashion Workers Act officieel ondertekend in New York. De wet is bedoeld om de modellen- en creatieve industrie in de staat te reguleren, met name gericht op "roofzuchtige managementbureaus" die voorheen ongestoord hun gang konden gaan.

De Fashion Workers Act, die vanaf juni 2025 van kracht wordt, garandeert modellen toegang tot contracten met hun eigen klanten, meer transparantie in onkosten, bescherming tegen intimidatie en een formeel kanaal om overtredingen te melden, naast andere beschermingsmaatregelen. Managementbureaus voor modellen en content creators zullen zich voor het eerst ook bij de staat moeten registreren en zullen "een wettelijke verplichting hebben om te handelen in het beste belang van de mensen die ze vertegenwoordigen". De wet behandelt verder bescherming tegen misbruik van kunstmatige intelligentie (AI).

Om dit te vieren, deelde Sara Ziff, oprichter van Model Alliance, de organisatie achter de introductie van de wet in 2022, een open brief op de website van de arbeidsrechtenorganisatie, waarin ze de ondertekening een "historische overwinning" noemde die een boodschap zou sturen naar werknemers in de mode-industrie "dat ze het verdienen om met waardigheid en respect behandeld te worden".

Bij de poging om de wet aangenomen te krijgen, kreeg Model Alliance te maken met een reeks uitdagingen en tegenstand van degenen die door de wet in feite gereguleerd zouden worden. De wet moest sinds de eerste introductie twee keer door de Senaat, waarbij aanpassingen aan het oorspronkelijke document nodig waren. Dit gebeurde ondanks de brede steun van degenen in de mode-industrie die de wet onvoorwaardelijk zijn blijven steunen, hetzij als supporters – met name de CFDA, Remake en Another Tomorrow – of als stem van degenen die eerder te maken hebben gehad met het gebrek aan regelgeving.

Wet op arbeidsrechten aangenomen na toegenomen druk van meer dan 200 modellen

Model en zangeres Karen Elson was een van degenen die actief over het onderwerp sprak nadat ze gedurende haar 25 jaar in de industrie moeilijkheden had ondervonden. In een verklaring zei Elson: "Veel te vaak gaan modellen aan het werk zonder een duidelijk beeld te hebben van wat ze verdienen, en moeten ze soms tot een jaar wachten om vervolgens slechts een fractie te ontvangen van wat ze dachten te krijgen. Het is onethisch en zou illegaal moeten zijn dat dergelijke praktijken doorgaan. Deze wetgeving zou de broodnodige checks and balances creëren voor niet alleen modellen, maar alle creatievelingen in de mode-industrie."

Vóór de wet vielen managementbureaus onder de "incidentele boekingsuitzondering" van de New York State General Business Law, waardoor ze konden ontsnappen aan vergunningen en regelgeving. Bedrijven hadden het recht om betalingen namens modellen te accepteren, van wie velen verder te maken kregen met onbevredigende leefomstandigheden en onrechtvaardige huurprijzen. Vanaf juni zullen dergelijke bureaus verplicht zijn om modellen en creatievelingen binnen 45 dagen na voltooiing van een opdracht te betalen, evenals gezondheids- en veiligheidscontroles op de set uit te voeren, die tot nu toe niet essentieel waren.

De druk op gouverneur Kathy Hochul om de wet voor het einde van het jaar te ondertekenen – waarna deze opnieuw in de vergadering zou worden behandeld – werd vorige week opgevoerd toen meer dan 200 topmodellen, waaronder Helena Christensen, Alessandra Ambrosio en Christy Turlington, een open brief stuurden waarin ze aandrongen op goedkeuring van de wet.

De brief, die werd gezien en gerapporteerd door The Guardian, luidde: "Als modellen weten we uit de eerste hand hoe dringend we basisarbeidsbescherming nodig hebben om een veilige, rechtvaardige werkomgeving te creëren in de mode-industrie. Ieder van ons heeft een verhaal dat aantoont hoe New York de gezichten van een van zijn cultureel meest levendige, economisch belangrijke industrieën ter wereld in de steek laat."

Het was een vergelijkbare ervaring die Ziff ertoe bracht om de wet in de eerste plaats te lanceren, waarbij het model eerder getuige was geweest van de "enorme machtsongelijkheid tussen modellen en hun managementbureaus". "Toen ik van mij liet horen en mijn collega's te verenigde, werd ik behandeld als een paria. We hadden veel structureel seksisme te overwinnen, maar ik wist dat we gelijk hadden en dat onze zorgen terecht waren", merkte ze op.

Ziff bedankte iedereen die aan de campagne had deelgenomen, evenals de sponsors van de wet, senator Brad Hoylman-Sigal en parlementslid Karines Reyes. Ze besloot: "We zullen in het nieuwe jaar terugkomen om meer te delen over de rechten die we hebben gewonnen en onze plannen voor het werk dat voor ons ligt."