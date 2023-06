New Yorker spant rechtszaak aan tegen Levi’s

De Duitse modeketen New Yorker vindt dat Levi’s misbruik maakt van zijn machtspositie en sleept het Amerikaanse modebedrijf voor de rechter, zo meldt New Yorker in een persbericht.

Levi’s beweert dat concurrenten inbreuk maken op het merkrecht en spande diverse zaken aan. Zo spande de Amerikaanse modeketen tussen 2001 en 2007 bijna honderd rechtszaken aan tegen haar concurrenten.

New Yorker werd in 2014 ook het slachtoffer en moest toen een schadevergoeding aan Levi’s betalen die bestond uit vijftig euro per verkochte broek. Het Duitse modebedrijf zou toen de V-vormige naden hebben gekopieerd op de broekzakken van jeans.

“Levi’s lijkt met deze actie een winstgevende inkomstenstroom voor zichzelf te willen creëren ten koste van haar concurrenten. We zullen dit niet nog eens laten gebeuren”, aldus de eigenaar van New Yorker, Friedrich Knapp, in het persbericht.

New Yorker spant dan ook een antitrustzaak [rechtszaak om economische machtsposities en het misbruik daarvan aan banden te leggen, red.] aan, omdat deze overeenkomsten volgens het Duitse bedrijf illegaal zijn. “Ze beperken de concurrentie, belemmeren in ernstige mate de economische levensvatbaarheid van de betrokken bedrijven en kunnen soms zelfs levens in gevaar brengen,” aldus het persbericht.

New Yorker wil einde maken aan ‘concurrentie beperkende’ rechtszaken Levi’s

Het Duitse modebedrijf beweert dat Levi’s overeenkomsten ‘opzettelijk zo gemaakt lijken te zijn dat de betrokken bedrijven meerdere keren geconfronteerd zouden worden met nieuwe vermeende schendingen’ en noemt de boetes ‘volledig onevenredig’ in vergelijking met de eventuele schade.

Bovendien zou er volgens New Yorker ‘volledig onbetwiste inhoud’ in de overeenkomsten zijn opgenomen. “Het is onder andere de bedoeling dat bepaalde ontwerpen worden beschouwd als een inbreuk op de rechten van Levi’s - zelfs als de wettelijke merkrechten deze ontwerpen helemaal niet verbieden.” Ook zou Levi’s merken in de overeenkomsten benoemen die niets met het onderwerp te maken hebben.

“New Yorker beschouwt deze actief agressieve aanpak als concurrentie beperken. Wij zullen ons verdedigen met alle middelen die ons ter beschikking staan”, schrijft Knapp. De Duitse moderetailer roept dan ook alle mede-concurrenten op zich samen te verzetten tegen de schikkingen.