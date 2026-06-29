New Yorker verdubbelt jaarwinst ruimschoots

Kledingaanbieder New Yorker SE uit Braunschweig realiseert in boekjaar 2025 een omzetplus met dubbele cijfers en een forse winststijging, ondanks moeilijke marktomstandigheden. Dit blijkt uit het recente jaarverslag, enkele dagen geleden gepubliceerd in het Duitse ondernemingsregister.

De concernomzet bereikte vorig jaar bijna 3,6 miljard euro, een stijging van dertien procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiermee ontwikkelde het bedrijf zich ‘duidelijk dynamischer dan de Europese modemarkt in zijn geheel’, aldus het bedrijf. Ondanks de sluiting van enkele winkels voor ‘optimalisatie van het winkelportfolio’, steeg het totaal aantal locaties in de loop van het jaar met 38 naar 1.335 winkels in 48 landen eind december.

Dankzij de sterke omzetgroei en hogere marges is de nettowinst van het bedrijf meer dan verdubbeld. Na 252,6 miljoen euro in 2024, bereikte de winst vorig jaar 679,6 miljoen euro.

Management verwacht winstdaling in 2026

Voor 2026 is het management terughoudend. De directie verwacht ‘aanhoudend zeer moeilijke markt- en omgevingscondities, die sterk worden beïnvloed door politieke onzekerheden en wereldwijde spanningen en een betrouwbare prognose belemmeren’, zo staat in het jaarverslag. Desondanks is het management ervan ‘overtuigd dat NY ook onder deze omstandigheden succesvol kan blijven opereren dankzij zijn sterke marktpositie en prestatievermogen’.

Voor het lopende jaar is ‘een gematigde uitbreiding van het winkelnetwerk voorzien, vergezeld van een lichte omzetstijging’, aldus het bedrijf. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met een ‘gematigde’ daling van de handelsmarge. De verwachting is dan ook ‘een significant lager resultaat voor belastingen en een overeenkomstig dalend rendement voor belastingen’.