New Yorker verdubbelt winst in boekjaar 2021

Modeketen New Yorker heeft ondanks het uitbreken van de pandemie zijn winst bijna kunnen verdubbelen.

Het geconsolideerde nettoresultaat steeg tot 339 miljoen euro in 2021, zo blijkt uit de gepubliceerde jaarrekening. In het voorgaande jaar bedroeg de winst nog 173 miljoen euro.

Volgens het jaarverslag had New Yorker zijn verwachtingen voor het jaar na het uitbreken van de pandemie ‘ver overtroffen’. Niet alleen qua winst, maar ook qua inkomsten. De inkomsten stegen met 19 procent naar 2,03 miljoen euro in 2021, tegen 1,7 miljard euro een jaar daarvoor.

Omzet groeit verder in 2022

New Yorker verwacht dat de omzet in 2022 licht zal groeien door de gevolgen van de pandemie en de Russische aanval op Oekraïne. Volgens de balans ziet de modeketen uit Braunschweig (Duitsland) zichzelf in een goede marktpositie om de negatieve externe invloeden tegen te gaan.

De moderetailer is echter voorzichtig in het voorspellen van zijn marges en winst. Het retailmarge zou waarschijnlijk licht dalen. Twee jaar geleden kon deze ‘ondanks de moeilijke marktomstandigheden’ door actief merchandisemanagement nog worden verhoogd tot 61,6 procent van 57,7 procent van het jaar daarvoor.

New Yorker verwacht in 2022 ook een dalend rendement voor belastingen en winst voor belastingen. Volgens de financials in 2021 behaalde het modebedrijf nog een winst voor belastingen van 506 miljoen euro, tegen 255 miljoen euro in het voorgaande jaar. Het rendement voor belastingen lag op een hoog niveau van 24,9 procent. In het voorgaande jaar bedroeg dit 14,8 miljoen euro.

Meer filialen

Het aantal winkels zal in boekjaar 2022 ook worden uitgebreid, ondanks het moeilijke marktklimaat, aldus het bedrijf.

Eind 2021 telde het bedrijf 1.150 winkels in 46 landen. Het aantal winkels steeg met 33 winkels ondanks de moeilijke omstandigheden tijdens de pandemie omdat, net als in voorgaande jaren, individuele locaties selectief werden gesloten. New Yorker had in 2021 gemiddeld 20.085 mensen in dienst, tegen 18.776 mensen het jaar ervoor.