New Yorks modehuis Brandon Maxwell opent eerste winkel in Saoedi-Arabië

Het New Yorkse modehuis Brandon Maxwell opent een eerste winkel in luxe winkelcentrum Via Riyadh, in Saudi-Arabië. Dat maakt het modemerk bekend op Instagram.

“Ik begon al met klanten uit het Midden-Oosten te werken toen ik mijn eerste collectie lanceerde”, schrijft ontwerper Brandon Maxwell bij zijn post op Instagram. “Ik ben zo blij dat ik Riyad-consumenten een werkelijk unieke en intieme winkelervaring kan bieden in de meest exclusieve ontwikkeling in de regio.”

Winkelcentrum Via Riyadh brengt luxemerken, hotels en restaurants samen, aldus de website. Ook winkels van andere hoogsegmentmerken bevinden zich in het warenhuis, zoals Elie Saab en Zimmermann. In het winkelcentrum kan je een persoonlijke assistent boeken die je vergezelt bij het shoppen.