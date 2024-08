Newcop-CEO legt uit hoe sneaker-resale succesvol wordt

De resale-markt voor de meest exclusieve sneakers is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Het betreft een dynamisch ecosysteem waarin de verzamelcultuur en mode samenkomen met complexe marktstrategieën. Vraag en aanbod bepalen prijzen en beschikbaarheid, maar geluk speelt ook een belangrijke rol.

Nadat hij zich had toegelegd op het verkrijgen van de beste sneakers om door te verkopen op gespecialiseerde platforms zoals StockX en GOAT, besloot David Camprubi zich volledig te concentreren op zijn bedrijf Newcop, dat aan het einde van zijn laatste boekjaar in 2023 bijna 6 miljoen euro omzet realiseerde.

FashionUnited heeft het succesverhaal van de wederverkoper onderzocht, die momenteel drie verkooppunten in Spanje en een vierde in Parijs heeft, samen met CEO en oprichter Camprubi: “Soms gaat het erom iemand in Servië te vinden die de schoenen heeft die je zoekt. Het netwerk dat je in staat stelt deze persoon te bereiken is het moeilijkste deel.”

Hoe heeft uw bedrijfsmodel zich ontwikkeld van digitaal naar fysiek kanaal?

"In het verleden beheerden we onze voorraad op een andere manier. Als we bijvoorbeeld 30 modellen op voorraad hadden, probeerden we zoveel mogelijk van deze modellen te tonen. Op die manier positioneer je jezelf, en mensen weten dat je een grote voorraad hebt als ze dat model zoeken. En als er een nieuw model uitkwam, kochten we zoveel mogelijk. Honderden paren die we probeerden geleidelijk te verkopen."

"Nu is onze strategie geëvolueerd. We hebben ongeveer 300 verschillende modellen op voorraad, elk in een verscheidenheid aan maten. Maar we kopen alleen zoveel als we in de komende drie weken naar verwachting kunnen verkopen. Op deze manier kunnen we onze voorraad efficiënter beheren en beter inspelen op de marktvraag."

Newcop winkel op 19 rue du Temple in Parijs (Frankrijk). Credits: Newcop.

Wat is volgens u de sleutel tot het succes van Newcop?

"Een van onze grootste successen was dat we in Spanje een markt met groot potentieel hebben geïdentificeerd die niet voldoende benut werd. Er was wel concurrentie, maar deze had zich niet als maatstaf gepositioneerd."

"We merkten dat er veel vraag was naar populaire sneakers en dat veel mensen ze online kochten, vaak van onbetrouwbare sites, en besloten deze behoefte te vervullen door een superieure offline service te bieden en de fouten van anderen te corrigeren. We kozen daarom een geweldige locatie, werkten aan een aantrekkelijk ontwerp en verbeterden het marketingbeleid."

“Daarnaast maakt ons productaanbod een verschil, want in de winkels kunnen klanten meestal alleen kopen wat er op voorraad is. Maar bij Newcop, als we een maat niet hebben, garanderen we de levering binnen maximaal 2 tot 14 dagen, omdat we beschikken over een ervaren en goed verbonden team dat het verkrijgen van moeilijk te vinden producten vergemakkelijkt, zelfs van particuliere personen in andere landen."

"Uiteindelijk koop je in deze wereld van andere particuliere bedrijven die DE schoen hebben, omdat ze hem destijds hebben gekocht om te speculeren. En je moet uitzoeken wie het heeft en het van die persoon kopen. Dit zijn vaak geen handelaren of bekende leveranciers. Misschien is het een particulier in Servië die de schoenen heeft, en je moet deze persoon bereiken. Dat is het moeilijkste deel ervan."

Als ik dat hoor, vraag ik me af hoe het bedrijf onder dergelijke omstandigheden een goede winstmarge kan handhaven? Uiteindelijk heeft u een verplichting tegenover klanten die bijvoorbeeld precies die schoenen willen die die persoon in Servië met de bedoeling heeft gekocht om winst te maken.

"We bepalen eerst de verkoopprijs en schatten we dan in tegen welke prijs we het product kunnen kopen. We weten bijvoorbeeld dat we deze schoenen voor ongeveer 150 euro kunnen kopen."

"De verkoopprijs wordt vastgesteld na een zorgvuldige vergelijking met onze concurrentie, om te zorgen dat deze concurrerend is. We volgen niet de praktijk om simpelweg 35 procent bovenop de inkoopprijs te rekenen, omdat dit kan leiden tot een ongunstige verkoopprijs als we het product tegen een hoge prijs hebben verkregen."

"Soms gebeurt het echter dat iemand een product verkoopt voor een zeer hoge prijs, terwijl wij het nergens anders kunnen vinden, maar de prijs blijkt dezelfde te zijn als wij aanbieden. Als de kosten deze grens overschrijden, voeren we de aankoop niet uit, tenzij het absoluut noodzakelijk is vanwege een binnengekomen order."

"In dergelijke gevallen geven we liever geen winst uit de verkoop op dan de bestelling dagen later te annuleren en daarmee een deel van de reputatie te verliezen die we hebben opgebouwd met het motto “We hebben wat je zoekt”.

"In zeer zeldzame gevallen hebben we ervaren dat iemand een schoen koopt waarvan we weten dat we deze op dat moment niet kunnen verkrijgen omdat de status op onze website niet is bijgewerkt. In deze gevallen annuleren we de bestelling onmiddellijk en verontschuldigen ons bij de klant. Dit is in de laatste twee jaar ongeveer tien keer gebeurd; relatief weinig, gezien we meer dan 250 modellen in onze winkel en tussen 600 en 700 online hebben."

Van digitaal naar fysiek. Credits: Newcop.

Hoeveel leden van uw team zijn normaal gesproken betrokken bij het verkrijgen van deze schoenen?

"Momenteel zijn er drie of vier personen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop. Uiteindelijk zijn de contacten van deze vier personen het belangrijkste. Maar misschien kunnen we niet direct contact krijgen met iemand in Servië, dus zoeken we naam iemand die hem kent. Dan fungeert die persoon als tussenpersoon en ontvangt een commissie voor de aankoop."

"Hiervoor hebben we een website waarop we alle producten vermelden die we zoeken. Deze heet “Want to Buy List” en toont alle producten waar we interesse in hebben. Deze wordt in realtime bijgewerkt. Zo kunnen degenen die ons in de sector kennen dagelijks controleren wat we nodig hebben en ons aanbieden wat ze beschikbaar hebben. Dit platform heeft ons werk sterk vereenvoudigd, omdat we nu inkoopvoorstellen ontvangen zonder voortdurend actief te hoeven zoeken."

Hoeveel medewerkers heeft Newcop in totaal?

"We zitten nu rond de 35."

Waar let u op bij het beslissen welk product in uw catalogus wordt opgenomen?

"We hebben een groot voordeel ten opzichte van detailhandelswinkels die hun voorraad zes maanden van tevoren moeten inkopen. Als wederverkoper handelen we nadat we hebben gezien welke producten zijn uitverkocht en waar mensen naar vragen. We kijken hiernaar en reageren daarop."

"Als we zien dat een product snel uitverkocht is en veel gevraagd wordt, gaan we erachteraan en nemen het op in onze winkel, zelfs als het oorspronkelijk niet gepland was. We zijn niet verplicht om vooraf of rechtstreeks bij het merk in te kopen, wat ons meer flexibiliteit geeft om in realtime in te spelen op markttrends."

"Wat betreft de prijzen is het belangrijk te vermelden dat deze hoger kunnen zijn in vergelijking met de officiële website of andere grote ketens zoals Foot Locker. Dit komt omdat we onze producten via wederverkopers verkrijgen die ze tegen een hogere prijs verkopen dan wij ze direct van de merken zouden kunnen krijgen."

"Het is belangrijk dat onze klanten begrijpen dat wij, net als zij, producten uit de resale kopen en dat wij een marge toevoegen om onze operationele kosten te dekken."

Hoe heeft u de 48-uurs levering binnen Europa logistiek gerealiseerd?

"Deze optie is beschikbaar voor een selectie van modellen die we op voorraad hebben. Alle deze bestellingen worden vanuit een van onze vier winkels verzonden. We hebben geen extra logistieke centra in Europa, omdat we er de voorkeur aan geven alles direct in onze winkels op voorraad te houden, om te garanderen dat we ze klaar hebben voor directe verkoop."

De sneakers van Newcop Credits: Newcop.

Over het buitenland gesproken: Hoe loopt uw nieuwe winkel in Parijs?

"De winkel loopt in de eerste maand heel goed, hoewel we op Instagram nog niet veel Franse volgers hebben. Het zal een paar maanden duren voordat we meer Franse volgers hebben, maar we zijn zeer tevreden."

"Het is moeilijk om doelen te stellen, maar we zijn er zeker van dat de Parijse winkel de succesvolste van de vier zal zijn, vanwege het toenemende toerisme, de hoge koopkracht ter plaatse en de prestige van de mode. Parijs is de sleutel tot onze Europese uitbreiding; zodra het zich heeft gevestigd, plannen we de opening in andere Europese steden."

Op welke landen heeft u momenteel een oogje?

"We zijn zeer geïnteresseerd in uitbreiding in Europa, vooral in Italië en Duitsland, aangezien Europese hoofdsteden altijd aantrekkelijk zijn. De VS overwegen we niet vanwege de sterke concurrentie en de hoge transportkosten vanuit Europa."

Wat was de grootste uitdaging waarmee u als jonge ondernemer in deze sector werd geconfronteerd?

"Ik heb nooit een opleiding in dit vakgebied gevolgd, ik heb alles geleidelijk geleerd en elke uitdaging met vertrouwen tegemoet getreden. En hoewel alles fout had kunnen gaan, hebben we het geluk dat alles goed verloopt."

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.es. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.