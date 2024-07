Newd.Tamaris slaat nieuwe weg in met nieuwe naam: Newd.

Tamaris.Newd. gaat vanaf het SS25-seizoen onafhankelijk verder. Het jonge merk slaat een nieuwe weg in, waar een nieuwe naam bij hoort. Tamaris.Newd. wordt Newd, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Het merk blijft nog steeds onderdeel van Tamaris.

Newd. wordt onafhankelijk gepositioneerd op het gebied van communicatie, maar blijft onderdeel van de Tamaris-familie, zo is te lezen. “Het merk blijft tevens profiteren van de jarenlange ervaring en gevestigde processen van de Wortmann Group. Tegelijkertijd zullen we een onafhankelijke doelgroep bedienen binnen het premium instapsegment - een markt met een enorm potentieel en een grote vraag”, legt Marlene Redeker, verantwoordelijke voor de merkstrategie, uit in het persbericht.

Newd. werkt met het motto ‘The wardrobe of life’, en streeft ernaar ‘de garderobe van het leven’ te creëren door casual te voorzien van een ‘special touch’. Het modemerk biedt schoenen aan van sneakers tot ballerina’s en loafers. De nieuwe merknaam en de SS25-collectie wordt gepresenteerd in september op MICAM en in geselecteerde showrooms.