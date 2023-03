Next Plc neemt merk Cath Kidston over voor 8,5 miljoen pond

Britse modegroep Next Plc neemt het merk Cath Kidston over, zo bevestigt de groep na diverse mediaberichten over een mogelijke overname. Het merk wordt overgenomen voor 8,5 miljoen pond (9,7 miljoen euro).

Next Plc neemt de merknaam, de domeinnamen en het intellectuele eigendom van CK Acquisitions Ltd over, waar het merk Cath Kidston onder valt. Het domein cathkidston.com wordt voor maximaal 12 weken onder licentie teruggegeven aan de curatoren van Cath Kidston zodat de voorraad van het merk verkocht kan worden. Het Britse merk verkeerde in surseance.

Next Plc meldt dat het merk geherlanceerd zal worden wanneer het in het eigendom van de groep is. Het merk Cath Kidston werd opgericht in 1993 en staat bekend om de levendige prints. Het merk biedt onder andere damesmode, kindermode, accessoires en interieur-artikelen.