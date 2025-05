Next rapporteert ‘beter dan verwacht’ eerste kwartaal met een omzetstijging van 11,4 procent

De Britse retailgigant Next heeft “beter dan verwachte” resultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal van 2025. In de 13 weken tot 26 april rapporteerde het bedrijf een stijging van 11,4 procent in de verkopen tegen de volle prijs, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De resultaten werden gestimuleerd door een stijging van 29,6 procent in de internationale online verkopen, evenals het warmere weer, waardoor de retailer zei dat de verkoop van zomerkleding was gestimuleerd.

Met dit in het achterhoofd, zei Next echter dat een deel van deze verkopen mogelijk naar voren zijn gehaald vanuit het tweede kwartaal. Daarom heeft het bedrijf ervoor gekozen om de omzetverwachting voor het lopende kwartaal of de rest van het jaar niet te verhogen. De retailverkopen zullen naar verwachting ook “vrijwel gelijk” blijven.

In het Verenigd Koninkrijk stegen de online verkopen met 4,2 procent over de rapportageperiode, terwijl de Label-verkopen met 15,7 procent stegen. De retail steeg ondertussen met 5,2 procent, wat bijdroeg aan een stijging van 7,3 procent in de totale Britse verkopen.

De verwachting voor de winst van de groep voor belastingen wordt voor het hele jaar verhoogd met 14 miljoen pond naar 1,08 miljard pond (1,27 miljard euro), gezien de omzet in het eerste kwartaal 55 miljoen pond hoger uitviel dan de eerste prognoses. De totale omzet van de groep tegen de volle prijs voor het jaar wordt momenteel verwacht op 5,4 miljard pond, een stijging van zes procent ten opzichte van 2024/25.

Voor de tweede helft van het jaar zei Next voorzichtiger te zijn met betrekking tot de verkopen, omdat de resultaten in AW24 veel sterker waren. Verder wordt verwacht dat de verhoging van de National Insurance door de Britse overheid de bredere economie zal bepalen en als gevolg daarvan mogelijk de prestaties zal beïnvloeden.

Next heeft de omzetupdate voor de 26 weken tot 26 juli gepland voor 31 juli 2025.