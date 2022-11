Next Retail Limited als winnaar uit de bus: neemt Made.com over

Made.com wordt overgenomen door Next Retail Limited, zo blijkt uit een persbericht van Made-moederbedrijf Made.com Design Ltd. De overeenkomst tussen de beide partijen kwam totstand nadat Made.com Design Ltd bewindvoerders heeft aangesteld op dinsdag 8 november.

De overeenkomst betreft het overnemen van het merk, de domeinnamen en het intellectuele eigendom van Made.com Design Limited (MDL). Begin dit jaar kondigde Made Group Plc, een van de dochterbedrijven van MDL aan dat het mode- en lifestyle groep Trouva over zou nemen. Echter is niet duidelijk of deze overname ooit is afgerond. FashionUnited heeft contact gezocht met de bewindvoerders om deze informatie te achterhalen.

"Na een uitgebreid proces te hebben doorlopen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen, zijn we diep teleurgesteld dat we dit punt hebben bereikt en hoe dit al onze belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers en aandeelhouders, zal treffen. Wij waarderen en betreuren ten zeerste de frustratie die MDL's onderbewindstelling bij iedereen heeft veroorzaakt,” aldus Made voorzitter Susanne Given, in het bericht. “Ik wil al onze medewerkers, klanten, leveranciers en partners oprecht bedanken voor hun steun gedurende de afgelopen 12 jaar en vooral gedurende deze moeilijke tijd waarin we zo hard hebben geprobeerd een werkbare oplossing te vinden voor de onderneming en al haar belanghebbenden."

Eind september dit jaar bracht Made.com een beursverklaring uit waarin het meldde het bedrijf in de verkoop te zetten. De tegenvallende cijfers, zwakke handel en behoefte aan financiering waren hiervoor de reden. Eind oktober ging de website van het interieurmerk Made uit de lucht en niet veel later bleek dat het bedrijf bewindvoerders wilde aanstellen. Op dat moment onderzocht het meerdere opties om het bedrijf te redden waaronder een snelle verkoop. Mocht er geen oplossing zijn, dan zou het bedrijf surseance aanvragen. Begin deze week bleek dat Britse retailers Next en Frasers interesse hadden in een overname van Made.com Design Ltd, maar nu komt Next als winnaar uit de bus. Hoeveel het bedrijf betaalt voor het merk, de domeinnamen en het intellectuele eigendom van het merk is niet bekend.