Nieuw Belgisch agentschap Madly Fashion lanceert in Geel

België is weer een modeagentschap rijker. Madly Fashion, opgericht door Shauni de Backer en Ben van Moneda, ondersteunt modemerken in hun groei, door een combinatie van branding, marketing, sales en data-analyse. De agency positioneert zich niet als klassieke showroom, maar als strategische partner voor merken en retailers.

Eind 2025 nam Madly Fashion zijn intrek in een pand in Geel, binnen de provincie Antwerpen - een combinatie van kantoor en showroom. Van daaruit begeleidt de agency merken in distributie, maar ook in positionering, marketingaanpak en commerciële roadmaps, met als doel de sell-through bij retailers te versterken. Debacker richt zich op branding, marketing, storytelling en sales, terwijl Moneda instaat voor zaken als marktanalyse, cashflow management en schaalbaarheid.

Debacker begon haar carrière in 2018 bij Artfashion, waar ze doorgroeide van sales representative tot sales manager. “De eigenaresse Charlotte had me doorheen de jaren altijd gezegd: als iemand dit ooit mag overnemen, ben jij het,” vertelt Debacker. In augustus 2025 kwam die vraag effectief bij haar terecht. Een jaar eerder had Debacker al haar eigen marketingbureau opgericht. Dat bureau groeide later uit tot Madly Studio en vormde mee de basis voor Madly Fashion, waarin de activiteiten van Artfashion vandaag zijn geïntegreerd.

Met Madly Fashion keert Debacker terug naar haar roots in de modesector, maar met een bredere visie: “Merken hebben vandaag meer nodig dan distributie alleen. Ze hebben partners nodig die meedenken, vooruitkijken en mee verantwoordelijkheid nemen in hun groei.”