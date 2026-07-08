Nieuw bestuur ReHubs moet industriële opschaling textielrecycling versnellen

De Europese textielrecyclingalliantie ReHubs heeft een nieuw bestuur benoemd dat de verdere ontwikkeling van textiel-naar-textielrecycling in Europa moet aanjagen.

Nieuwe bestuursleden zijn Luca Campadello van het Italiaanse Erion, Kasper Damsø van het Deense NewRetex, Gianluca Pandolfo van het Franse Reju en Paolo Sandri van het Thaise chemieconcern Indorama Ventures. Tot de herkozen bestuursleden behoren Dirk Vantyghem van brancheorganisatie Euratex, Felix Poza van Inditex en Véronique Allaire Spitzer van Refashion. De nieuwe bestuursvoorzitter is Robert van de Kerkhof (Pepper-i2), Kasper Damsø en Véronique Allaire Spitzer zijn benoemd tot covoorzitters.

Het nieuwe bestuur krijgt de taak om de strategie van ReHubs verder uit te voeren. De alliantie wil vanaf 2035 jaarlijks 2,7 miljoen ton textielafval recyclen en daarmee bijdragen aan de overgang naar een circulaire textielindustrie.

De strategie 'Breaking the Supply-Demand Deadlock, die in september 2025 werd gepubliceerd, beschrijft hoe ReHubs de huidige knelpunten tussen beschikbaar aanbod van gerecyclede vezels en de marktvraag wil aanpakken. Volgens de organisatie is nauwere samenwerking tussen inzamelaars, sorteerders, recyclers, vezelproducenten, fabrikanten en merken noodzakelijk om textiel-naar-textielrecycling op industriële schaal mogelijk te maken.

"De transitie naar een circulaire textielindustrie is dringend nodig, maar kan niet door één organisatie alleen worden gerealiseerd", aldus Van de Kerkhof. "Met dit nieuwe bestuur beschikken we over de expertise en gezamenlijke ambitie om de samenwerking in de keten verder uit te bouwen."

ReHubs verwacht dat het nieuwe bestuur zich onder meer gaat richten op het stimuleren van investeringen, het versterken van samenwerkingen en het creëren van betere voorwaarden voor de verdere groei van circulaire textieloplossingen in Europa.

Het nieuwe bestuur werd gekozen tijdens het jaarlijkse ReHubs-evenement in Brussel op 23 juni, dat plaatsvond gelijktijdig met de Textile Recycling Expo en Future Fabrics Expo.

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