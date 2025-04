Nieuw bureau Re The Agency richt zich op winstgevende circulaire modellen

Re The Agency, een strategische en creatieve partner, is officieel gelanceerd. Dit meldt het in Rotterdam gevestigde bedrijf in een persbericht. Het bureau richt zich op het ontwikkelen van winstgevende Re-modellen (resale, recommerce, repair, refurbish en rental) voor merken. Achter Re The Agency schuilen geen onbekenden in de wereld van circulaire mode. De oprichters zijn tevens de initiatiefnemers van het succesvolle circulaire schoenenplatform Wear.

Re The Agency doelt zowel op pioniers, scale-ups als gevestigde merken die hun circulaire proposities willen verankeren in de kern van hun bedrijfsmodel. Daarnaast onderstreept het bureau dat het strategisch advies, merkontwikkeling en creatieve campagnes met commerciële impact aanbiedt, zonder de boodschap uit het oog te verliezen.

"De uitdaging is niet meer óf je iets met duurzaamheid doet, maar hoe je het zo inricht dat het je merk en je omzet laat groeien," zegt CEO en medeoprichter Pim Roggeveen. Lorenzo van Galen, medeoprichter van Re The Agency, vult aan: "Merken worstelen vaak met hoe ze de waarde van circulaire modellen écht overbrengen, zonder in greenwashing te vervallen. Wij hebben die uitdagingen zelf ervaren, en vertalen die inzichten nu naar strategieën en campagnes die werken."