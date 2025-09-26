Nieuw Frans lederwarenatelier voor Kelly- en Birkin-tassen van Hermès

Parijs - Luxegroep Hermès opent zijn vierentwintigste lederwarenatelier in Frankrijk, in l'Isle-d'Espagnac (Charente). De nieuwe locatie biedt op termijn werk aan 260 ambachtslieden, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

De omzet van Hermès, met zijn continu groeiende verkoopcijfers, stijgt in het eerste halfjaar van 2025 met meer dan zeven procent naar acht miljard euro.

“Dit nieuwe atelier bevestigt de keuze van het huis om de productie exclusief in Frankrijk te houden, in regio's die bekendstaan om hun ambachtelijk vakmanschap”, aldus de groep.

De nieuwe locatie is een aanvulling op de drie bestaande ateliers in de Zuidwest-hub: het atelier in Nontron (1995), de handschoen- en lederwarenfabriek in Saint-Junien (1998) en het atelier in Montbron (2014).

“De productie in dit nieuwe atelier omvat de Kelly- en Birkin-tassen en kleine lederwaren”, aldus Hermès. De groep kreeg voor deze nieuwe locatie steun van het Agentschap voor Ontwikkeling en Innovatie van Nouvelle-Aquitaine en de agglomeratie Grand Angoulême.

De groep heeft nog drie andere projecten voor nieuwe locaties: in Loupes (Gironde), Charleville-Mézières (Ardennen) en Colombelles (Calvados). De opening van de laatstgenoemde locatie, aangekondigd in april, staat gepland voor 2028.