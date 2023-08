Nieuw hoofd personeelszaken voor VF Corporations

CF Corporation, het moederbedrijf van merken als Vans, The North Face en Timberland, heeft een nieuw hoofd personeelszaken benoemd. Het bedrijf kondigt in een persbericht aan dat voormalig hoofd personeelszaken van Gap, Brent Hyder, vanaf vijf september aan het hoofd van de afdeling staat.

Hyder zal direct rapporteren aan CF Corporation’s CEO Bracken Darrell. Voor zijn tijd bij Gap werkte Hyder bijna vier jaar als Chief People Officer bij Salesforce.

"Ik ben vereerd en verheugd dat ik bij VF aan de slag kan en mijn liefde voor het werken in de detailhandel weer kan oppakken. VF is een bedrijf dat ik al lang bewonder om zijn vele fundamentele sterke punten - van ongelooflijke merken, tot talent, tot zorg voor het milieu en toewijding aan inclusie en diversiteit," aldus Hyder over zijn aantreden in het persbericht.