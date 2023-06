VF Corporation benoemt Bracken Darrell tot president en CEO

Amerikaanse modegroep VF Corporation heeft een nieuwe CEO: de raad van bestuur heeft Bracken Darrell benoemd tot President en CEO, met ingang van 17 juli 2023. Darrell komt bij VF, dat merken als Vans, The North Face, en Timberland in haar portfolio heeft, van Logitech International S.A., waar hij sinds 2013 President en CEO was.

De aankondiging volgt op nieuws uit december toen de voormalige CEO Steve Rendle met pensioen ging. Hij werkte bijna 25 jaar bij VF Corp en werd in 2016 benoemd tot CEO. Benno Dorer nam sinds december de rol van interim-president en CEO op zich. Hij zal lid blijven van de raad van bestuur.

"Het is een eer en een voorrecht om de kans te krijgen om president en CEO van VF te zijn", aldus Darrell in het persbericht.