VF Corp CEO Steve Rendle met pensioen

VF Corporation kondigt een CEO transitie aan. De huidige CEO, voorzitter en president van het bedrijf, Steve Rendle, gaat namelijk met pensioen, zo blijkt uit een persbericht. Benno Dorer is per direct aangesteld als interim president en CEO.

Rendle werkte bijna 25 jaar bij VF Corp en werd in 2016 aangesteld als CEO van het bedrijf. Hij heeft zelf besloten met pensioen te gaan. Een zoektocht naar een permanente CEO is begonnen door VF Corp.

“Het is een eer geweest om VF te leiden als CEO de afgelopen vijf jaar,” aldus Rendle in het persbericht. “Ik vertrek met diepe dankbaarheid voor het extreem getalenteerde en toegewijde wereldwijde team van VF. Ik heb het volste vertrouwen in VF’s potentie en ik zie er naar uit het bedrijfs voortgezette succes te zien.”