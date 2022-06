Nieuw initiatief Mijn Digitale Zaak helpt MKB ondernemers met digitaliseren

MKB ondernemers die hun zaak (veder) willen digitaliseren kunnen vanaf nu terecht bij het door INretail, Kamer van Koophandel en MKB Nederland opgezette initiatief ‘Mijn Digitale Zaak’, zo meldt omnichannel retail expert Olaf Zwijnenburg - die meewerkte aan de lancering - via LinkedIn.

Ondernemers kunnen als onderdeel van het initiatief via een vragenlijst waarnaar verwezen wordt als de ‘digitalseringsscan’ een persoonlijk en kosteloos adviesplan en overzicht van gepaste leveranciers toegestuurd krijgen.

Ook is er voor ondernemers met twee tot vijftig werknemers de mogelijkheid zich via de Netherlands Enterprise Agency (RVO) aan te melden voor een subsidie die de kosten van het inwinnen van advies en het aanschaffen van de nodige technologie voor het “op orde maken van digitalisering” voor vijftig procent dekt, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie vergoedt maximaal 2.500 euro per onderneming.