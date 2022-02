Nieuw rapport: Loon kledingarbeiders ligt gemiddeld 45 procent onder leefbaar loon

Hoe staat het met de voortgang van de kleding- en schoenenindustrie als het gaat om de loonkloof, inkooppraktijken en de uitstoot van broeikasgassen? The Industry We Want, een initiatief van onder andere de Fair Wear Foundation verzamelde de cijfers van 13 grote kledingproducerende landen, kreeg feedback van meer dan 500 leveranciers in 46 landen en maakte nieuwe schattingen over de emissies van de kledingsector. Een opvallend getal uit het rapport? Het loon van kledingarbeiders ligt gemiddeld 45 procent onder het leefbaar loon.

Het gat tussen het minimumloon in de 13 landen en het leefbare loon is het grootst in Indonesië. Hier is het verschil maar liefst 71 procent. China volgt met 68 procent en er volgen nog zes andere landen waarbij het verschil boven de 50 procent ligt. Alleen in Honduras en Turkije is het verschil relatief klein, 3 en 5 procent. Daarna volgt al Bangladesh met een gat van 22 procent.

Nieuwe speler The Industry We Want maakt data openbaar over loonkloof, inkooppraktijken en uitstoot kledingindustrie

Naast de gegevens over de loonkloof heeft The Industry We Want in een dashboard ook cijfers weergegeven van de inkooppraktijken. Daaruit blijkt dat er een gemiddelde score is van 39. De score is onder andere samengesteld aan de hand van feedback van leveranciers binnen de kleding- en schoenenindustrie. Zo blijkt dat 57 procent van de 500 gezien kan worden als een 'echte partner', 28 procent gedroeg zich als 'samenwerkend' en 17 procent als 'tegenstander'. "Deze resultaten tonen een helder beeld van de druk waar leveranciers zich onder bevinden met veel inkopers die nooit, zelden of soms genoeg tijd, stabiele zaken en eerlijke financiering bieden.

Daarnaast maakte The Industry We Want een nieuwe schatting van de uitstoot van broeikasgassen door de industrie. Op dit moment is de schatting 1.025 gigaton. Dit is 2 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen wereldwijd.

The Industry We Want erkent dat het niet genoeg om sporadisch data te publiceren en te onderzoeken. Daarom wil het consortium de data regelmatig updaten zodat de industrie 'verantwoordelijk gehouden kan worden voor de doelen die zijn gezet en de impact die het heeft."