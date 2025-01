Nieuw rapport: "Luxe industrie bevindt zich op belangrijk keerpunt"

Na jaren van uitzonderlijke groei, aangewakkerd door een stijgende vraag, prijsverhogingen en de dominantie van megamerken, staat de luxe-industrie voor een aanzienlijke vertraging. Tussen 2019 en 2023 behaalde de sector een jaarlijkse groei van 5 procent, gedreven door recordwinsten en sterke prestaties in China, maar tegen 2025 hebben macro-economische tegenwind en veranderende consumentenvoorkeuren de groei afgeremd.

De nieuwste inzichten uit 'The State of Fashion: Luxury' van The Business of Fashion en McKinsey & Company tonen aan dat jongere, meer diverse klanten vragen om innovatie, terwijl oudere kopers waarde hechten aan traditie. Een groeiende focus op luxe-ervaringen zorgt voor een verdere strijd om het geld van de consument. De snelle expansie heeft ook de kernwaarden van de industrie, te weten exclusiviteit en vakmanschap, verwaterd, aangezien de prijsstijgingen de productinnovatie overtroffen. Met een verwachte groeivertraging naar 1-3 procent per jaar tot 2027, moet de sector zich heroriënteren en de nadruk leggen op creativiteit en langetermijnstrategieën om de waardepropositie te herbouwen en zich aan te passen aan de veranderende marktdynamiek.

Prijsverhogingen

Tussen 2019 en 2023 hebben luxemerken de prijzen aanzienlijk verhoogd, aldus het rapport, wat ongeveer 80 procent van de groei van de sector verklaart. Dit is een verschuiving ten opzichte van eerdere periodes met bescheiden jaarlijkse prijsaanpassingen van 1-2 procent.

Iconische categorieën zoals lederwaren en juwelen zagen enkele van de sterkste prijsstijgingen, waarbij bepaalde artikelen in de afgelopen vier jaar met wel 50-100 procent zijn gestegen. Lederwaren profiteerden van een aanhoudende vraag onder aspirational shoppers (klanten die graag tot een bepaalde levenstijl willen behoren die passen bij deze merken, terwijl merksieraden in populariteit toenamen als een investering. Geografisch gezien was China de belangrijkste groeimotor, goed voor 40 procent van de wereldwijde groei in de verkoop van luxe goederen, gevolgd door de VS met 30 procent en Europa met 10 procent. Ondertussen kenden andere regio's, waaronder Japan en Zuid-Korea, een gestage groei, waarbij de laatste een indrukwekkende gecombineerde jaarlijkse groei van 8 procent behaalde. Deze dynamiek onderstreept de afhankelijkheid van de sector van prijsverhogingen om de groei te stimuleren te midden van veranderende consumentenvoorkeuren en geografische verschillen.

Een veranderende industrie

De luxe-industrie heeft sinds 2019 ook een aanzienlijke transformatie ondergaan, gedreven door strategische verschuivingen in bedrijfsvoering en groeidynamiek. Verticale integratie is naar voren gekomen als een belangrijke strategie, waarbij bedrijven leveranciers en distributeurs overnemen om de controle over kwaliteit, volumes en duurzaamheid te verbeteren en tegelijkertijd de marges te optimaliseren. Tegelijkertijd hebben verschillende merken zich aanzienlijk uitgebreid, wat upgrades van toeleveringsketens en een focus op duurzame praktijken noodzakelijk maakte.

Het aantal winkels is aanzienlijk uitgebreid in Noord- en Zuid-Amerika, Oost-Azië en Groot-China, aangevuld met omnichannel-strategieën die digitale en fysieke ervaringen combineren om te voldoen aan de stijgende verwachtingen van de consument. Ondertussen groeiden "megamerken" die jaarlijks meer dan 5 miljard euro genereren met een indrukwekkende 11 procent per jaar, veel sneller dan de 5 procent groei van de bredere markt. Deze periode van snelle expansie werd gekenmerkt door toegenomen polarisatie, overnames zoals de aankoop van Tiffany & Co. door LVMH, en een streven naar operationele verfijning.

Een pessimistische vooruitblik

Het rapport herhaalt dat luxe-managers steeds pessimistischer zijn over het komende jaar, aangezien de industrie met meerdere uitdagingen kampt. Economische instabiliteit in China dempt het consumentenvertrouwen, terwijl voorgestelde importtarieven de Amerikaanse uitgaven met wel 78 miljard dollar per jaar zouden kunnen verminderen. Aspirational shoppers schroeven hun aankopen van luxe goederen terug te midden van bredere macro-economische druk, en de uitbreiding van winkelruimtes is vertraagd als reactie op een afkoelende markt. Multibrand retailers hebben te maken met extra druk door de sluiting van warenhuizen en uitdagingen bij het bereiken van winstgevendheid in de e-commerce. Om de marges in deze onzekere omgeving te beschermen, richten merken zich op kostenefficiëntie, waaronder een strengere controle op marketingbudgetten en personeelsbestand.

Luxemarkten in Japan, het Midden-Oosten en India zullen naar verwachting groeikansen bieden, dankzij een groeiend klantenbestand en infrastructuur, evenals gunstige economische omstandigheden. Opkomende markten in Azië-Pacific, waaronder Indonesië en Thailand, zullen profiteren van snelle economische ontwikkeling, verstedelijking en groei van de midden- en hogere inkomensgroepen.

De VS zullen naar voren komen als de groeimotor voor luxe, en de groei in Europa en China overtreffen. Het rapport voorspelt dat de Amerikaanse luxemarkt tot 2027 met 4-6 procent per jaar zal groeien. Daarnaast zullen de VS naar verwachting profiteren van dalende inflatiecijfers en een toename van de ultra-high net worth (UHNW) bevolking, die naar verwachting tussen 2023 en 2028 jaarlijks met 5 procent zal groeien. Kleinere luxemarkten zullen ook een centralere rol spelen. Het rapport voorspelt bijvoorbeeld dat de Japanse luxesector in 2025 met 6-10 procent zal groeien, waarmee de reputatie als een waardevolle luxemarkt met een gezonde balans tussen binnenlandse en toeristische uitgaven wordt verstevigd.

Imran Amed, oprichter en CEO van The Business of Fashion, zegt in het rapport: "De vertraging in de luxesector is blijvend en herstel van de sector wordt pas eind 2026 verwacht. Het is duidelijk dat de strategieën die de afgelopen vijf jaar hebben bijgedragen aan een aanzienlijke groei, niet voldoende zullen zijn om vooruitgang te boeken. Luxe-managers moeten deze tijd gebruiken om zich opnieuw te richten op creativiteit, waarde en innovatie om de uitdagende markt die voor ons ligt te navigeren."

Gemma D'Auria, Senior Partner en Global Leader van McKinsey's Apparel, Fashion and Luxury sector, zegt: "De luxe-industrie bevindt zich op een belangrijk keerpunt. Leidinggevenden zullen hun strategieën moeten aanpassen, een aantal van hun bestaande uitdagingen moeten aanpakken en het lange spel moeten spelen. Hoewel het rendement mogelijk niet onmiddellijk is, is er een kans voor luxemerken om te reflecteren en zich opnieuw te kalibreren, waarbij ze zich richten op een paar strategische imperatieven als leidraad voor duurzame groei."

Voor meer inzichten of om het rapport te lezen, bezoek www.mckinsey.com.