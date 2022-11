Nieuw rapport onthult dat de mode-industrie haar uitstoot in 2022 heeft verhoogd

Aan de vooravond van de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP27), die zondag begint en dit jaar in Egypte wordt gehouden, onthult een nieuw rapport dat de mode-industrie achterblijft bij haar doelstellingen om de uitstoot tegen 2030 te verminderen. Uit gegevens van Stand.earth's 2022 Fashion Supply Chain Emissions Report blijkt dat dit een jaar van toegenomen emissies is geweest, ondanks de zeer publieke toezeggingen en beloften van modebedrijven om de koolstofuitstoot van voorgaande jaren te verminderen.

Mode is een belangrijke wereldwijde vervuiler

De mode-industrie is momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 5-8 procent van de jaarlijkse klimaatemissies, waarbij sommige ondertekenaars van het klimaatakkoord er niet in slagen de emissiedatum van 2030 te halen als er niet snel veranderingen worden doorgevoerd.

Stand.earth beoordeelde tien modebedrijven, waaronder American Eagle Outfitters, Fast Retailing, Gap Inc., H&M, Inditex, Kering, Lululemon, Levi Strauss & Co., Nike en VF Corp. Van de tien is alleen Levi's op schema om de uitstoot van zijn toeleveringsketen met 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2018, in overeenstemming met het streven om de opwarming onder de 1,5°C te houden. Aan de andere kant heeft Lululemon zijn productie met 60 procent verhoogd ten opzichte van 2021.

"Als klimaatactie een catwalk is, zijn de meeste van deze merken nog op zoek naar de kleedkamer. De gegevens zijn duidelijk, de toonaangevende modemerken moeten een tandje bijzetten en meer doen om hun koolstofuitstoot te verlagen”, aldus Rachel Kitchin, Corporate Climate Campaigner voor Stand.earth, in het rapport. "Tijdens COP26 hebben al deze merken hun engagement in het kader van het UN Fashion Charter verhoogd en beloofd hun uitstoot tegen 2030 te halveren. Maar ondanks enkele kleine tekenen van vooruitgang, falen de meeste niet alleen, ze gaan er zelfs op achteruit", vervolgt Kitchin. "Deze bevindingen maken het zorgwekkend duidelijk dat deze merken niets doen om hun toeleveringsketens koolstofvrij te maken, waar het overgrote deel van de klimaatschadelijke emissies vandaan komt."

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het Supply Chain Emissions Report

Modemerken zijn nog steeds niet op weg om het emissiepad van 1,5 graad te halen, en de meeste gaan nog steeds de verkeerde kant op. Twee van de merken, Nike en Inditex (Zara), rapporteerden een productie-uitstoot van bijna 10 miljoen ton CO2 - het equivalent van meer dan 2 miljoen auto's op gas per bedrijf.

Terwijl veel merken in 2020 een 'Covid dip' in de emissies lieten zien, stegen de emissies van acht van de tien merken in de toeleveringsketen weer in 2021, waardoor ze nog verder achterop raakten om hun emissiedoelstellingen te halen. Hoewel COP26 leidde tot een aantal interessante discussies over digitale ID's die de productiegeschiedenis van een kledingstuk bijhouden en het inperken van overproductie, hebben de meeste modeconglomeraten in 2022 een 'business as usual'-houding aangenomen.

"Fossiele brandstoffen horen niet thuis in een snel opwarmende wereld en zeker niet in onze kasten", aldus Gary Cook, Corporate Campaign Director van Stand.earth. "Modemerken moeten hun productie snel koolstofvrij maken door te streven naar 100 procent hernieuwbare energie voor hun toeleveringsketens en fossiele brandstoffen uit te faseren als bron van energie, stof en brandstof."

De kloof in duurzaamheidstransparantie

Lululemon zei in zijn samenvatting van de duurzaamheidseffecten voor 2021 dat het "zijn op wetenschap gebaseerde doelstelling heeft gehaald om een absolute vermindering van 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te bereiken in alle faciliteiten die eigendom zijn en worden geëxploiteerd." Het verzuimde echter te vermelden dat de meerderheid van zijn fabrieken afhankelijk blijft van kolen en andere fossiele brandstoffen, en het bedrijf moet zich nog verbinden tot hernieuwbare energie, zoals de H&M Group, die, ter vergelijking, heeft gezegd dat het onsite kolen tegen 2025 geleidelijk zal afschaffen en zijn toeleveringsketen tegen 2030 zal overschakelen op 100 procent hernieuwbare elektriciteit.

De mode-industrie moet transparantiemaatregelen nemen omdat de huidige jaarlijkse rapportage en duurzaamheidsupdates niet transparant zijn. Er moeten kwantificeerbare gegevens worden verstrekt die aangeven of bedrijven op schema liggen om de doelstellingen te halen en tegelijkertijd hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en te beëindigen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.