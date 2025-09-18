Nieuwe aanbestedingsrichtlijn textiel: focus op hergebruik, niet alleen de laagste prijs

De nieuwe Richtlijn Aanbesteding Inzameling en Sortering Huishoudelijk Textiel van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten (NVRD) geeft gemeenten meer ruimte om maatschappelijke waarden mee te wegen in de gunning en niet lukraak te kiezen voor de economisch meest voordelige aanbieding.

Met heldere minimumeisen en vier sturende maatschappelijke factoren wordt een standaard gezet om inschrijvingen niet alleen te beoordelen op prijs en volume, maar ook om de lokale meerwaarde van kringloopbedrijven expliciet mee te wegen.

Bovenop de nodige aanpassingen in lijn met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), zijn er nieuwe bepalingen voor het meten van de kwaliteit van het ingeleverde textiel en de capaciteit om het zo duurzaam mogelijk te verwerken - bijvoorbeeld met rapportage over de bestemming. Dat maakt de inzamelprestaties per locatie beter vergelijkbaar en stelt gemeenten in staat hun eigen accenten te leggen in hun bijdrage aan de sectortransitie naar circulariteit.

De richtlijn biedt gemeenten meer houvast bij hun keuzes, schrijft Auke van der Hoek, directeur KringCoop, op LinkedIn: “Positief vind ik dat kwaliteit, transparantie en duurzaamheid centraal staan. Ook sociale criteria, zoals inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en samenwerking met kledingbanken, worden expliciet genoemd. "Voor kringloopbedrijven zijn dit herkenbare waarden: wij zorgen lokaal voor hergebruik, banen en sociale impact.”

De richtlijn sluit aan op eerdere aanbevelingen uit het handboek voor gemeenten en inzamelaars van het circulariteitsprogramma van Van Afval Naar Grondstof (VANG). Daarin lag de focus op preventie, het nog meer en beter scheiden van huishoudelijk afval en het verhogen van het aandeel recycling.