Nieuwe akkoord over cao Retail Non-Food

Deze week is er een nieuw akkoord bereikt over de nieuwe cao Retail Non-Food. Deze gaat op 1 januari 2021 in. De cao loopt anderhalf jaar tot 1 juli 2022, zo meldt brancheorganisatie INretail in een persbericht.

De nieuwe cao geldt voor ruim 170.000 medewerkers. Tijdens looptijd van de cao worden de schaallonen van het hele loongebouw twee keer per jaar verhoogd met het stijgingspercentage van het wettelijk minimumloon. De eerste keer is per januari 2021. INretail meldt dat met deze nieuwe cao werkgevers en vakbonden kiezen voor rust en continuïteit in de sector op het gebied van arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen. “We moeten de schouders zetten onder versterking en toekomstbestendigheid van de sector. Dat levert behoud van werkgelegenheid op,” aldus de partijen in het persbericht.

Onder de cao vallen mode-, schoenen-, sport- en woonwinkels, tuincentra, juweliers, parfumerieën, warenhuizen en ketens in de non-food retail branches.