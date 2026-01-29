Nieuwe categorie: Diesel presenteert eerste reisbagagecollectie

Het Italiaanse modemerk Diesel breidt zijn assortiment uit. Donderdag kondigde het label, onderdeel van textielconcern OTB SpA, de lancering aan van zijn eerste reisbagagecollectie ‘Diesel Luggage’.

De nieuwe lijn is volgens Diesel ontwikkeld onder leiding van creatief directeur Glenn Martens, in samenwerking met de Chinese accessoireproducent Canton Unicorn Group. De collectie omvat bij de lancering harde koffers met een aluminiumlook, zachte bagage en rugzakken.

De stap naar de nieuwe productcategorie breidt ‘het universum van Diesel uit met de reissector’, aldus een persbericht. De ‘Diesel Luggage’-collectie is in de toekomst verkrijgbaar in de winkels en de onlinewinkel van het merk, en bij geselecteerde wholesale- en digitale partners in EMEA, NAM, APAC en Japan.