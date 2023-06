Nieuwe CEO voor Off-White

Cristiano Fagnani vervangt Andrea Grilli als CEO van Off-White. Dat meldt Farfetch in een persbericht.

Grilli richtte in 2015 New Guards Group (NGG) op, die vandaag de dag het ontwerp, productie en de distributie van elf merken regelt, waaronder Palm Angels, Off-White en Reebok. Farfetch schafte NGG in 2019 aan.

Fagnani brengt ruim twintig jaar ervaring mee, waaronder als hoofd marketing bij NGG. In deze rol werkte hij al nauw samen met het management van Off-White. Voordat hij ruim drie jaar geleden bij NGG aan de slag ging, leidde hij bij Nike de energy marketing, merkervaring en product samenwerkingen, aldus het persbericht.

Naast zijn nieuwe functie bij Off-White zal Fagnani ook verantwoordelijk blijven voor het Europese partnerschap van Reebok als CEO van het pas gelanceerde NGG++.

De CEO van NGG, Davide De Giglio, treedt ook af, zo meldt Farfetch. Stephanie Phair is benoemd tot nieuwe voorzitter van NGG. Ook Phair is geen nieuw gezicht bij NGG. Zo was ze eerder al lid van de operationele raden voor de NGG-merken. Daarvoor werkte ze bij Net-a-Porter, Issey Miyake en Vogue.