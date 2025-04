Nieuwe collectie ingekocht voor failliete winkels Gerry Weber in Nederland

Een ongebruikelijke stap: Voor de failliete Nederlandse winkels van Gerry Weber zijn nieuwe producten ingekocht. De voorraad van de winkels is dan ook aangevuld, zo bevestigt curator Marc van Zanten aan FashionUnited.

De curator geeft aan dat het druk is geworden in de winkels na de bekendmaking van het faillissement van de Nederlandse tak van de Duitse modegroep. “Het is ongebruikelijk dat er vanuit een failliete situatie nieuwe producten worden ingekocht, maar we merken dat de vraag van de klanten in Nederland groot is, dus is dit verantwoord om te doen”, aldus het bericht.

De drukte in de winkels zien de curatoren als een goed teken. “De potentiële doorstarter ziet ook dat er veel vraag is naar de producten van Gerry Weber. Het is een belangrijke steun in de rug om een doorstart te bewerkstelligen”, zegt Van Zanten.