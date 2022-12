Nieuwe directeur voor flashsale platform ShowroomPrivé

Flashsale platform ShowroomPrivé (SRP) heeft een nieuwe directeur. Voormalig directeur Thierry Petit treedt af en wordt vervangen door François de Castelnau, zo meldt FashionNetwork. Hij werd gekozen als opvolger tot de volgende algemene vergadering, die naar verwachting zal plaatsvinden op 21 juni 2023.

De Castelnau trad die jaar geleden toe tot SRP. Hiervoor was hij administratief en financieel directeur van de groep Philippe Ginestet, die ​eigenaar is van de Franse en Belgische merken Gifi, Tati en Besson. Ook was hij financieel directeur van de Ermewa groep, die handelt in tankers en treinwagons.

"Dankzij zijn uitgebreide ervaring in de sector en zijn zeer goede kennis van het bedrijf zal hij als bestuurder ten volle kunnen bijdragen aan de strategie van de groep", aldus David Dayan, CEO van SRP, aan FashionNetwork.

De omzet van Showroomprivé daalde in de eerste negen maanden van dit jaar met 13,9 procent tot 450,1 miljoen euro. De omzetdaling was wel minder dan in het voorgaande jaar. In 2021 wist de groep, na drie verliesgevende jaren vóór de coronacrisis, 273 miljoen euro winst en 23,8 miljoen euro omzet te boeken (een toename van 3,8 procent)