Nieuwe directeur voor Puma’s sportstyle afdeling

Puma’s sportstyle afdeling heeft een nieuwe algemeen directeur, zo vermeldt het bedrijf in een persbericht. De rol gaat naar de Franse Lionel Telega, die sinds 2004 bij Puma in dienst is, meest recentelijk in de rol van wereldwijde directeur go-to market. Voor zijn tijd bij Puma werkte Lionel onder andere voor Salomon en Porsche.

Lionel neemt de rol over van Maria Valdes, die inmiddels is benoemt tot hoofd product management en lid van de raad van bestuur. Lionel zal vanuit zijn nieuwe functie aan zijn voorganger Valdes rapporteren.

Valdes zegt in het persbericht over Lionel’s aantreden: "We zijn er volledig van overtuigd dat Lionel met zijn sterke commerciële achtergrond en waardevolle ervaring zal bijdragen aan de verdere versterking van sportstyle als onze grootste groeiende afdeling. Ik wens hem het allerbeste in zijn nieuwe functie."