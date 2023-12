Nieuwe eigenaar: Lala Berlin wordt onderdeel van de S.Oliver Group

Lala Berlin kan opgelucht ademhalen. Het failliete Berlijnse modelabel heeft in Copenhagen Studios een nieuwe eigenaar gevonden.

Lala Berlin GmbH wordt Lala Forever GmbH, een dochteronderneming van Copenhagen Studios GmbH uit Münster, zo maakte het moederbedrijf S.Oliver Group maandag bekend. De naam 'Lala Forever' lijkt te zijn gebaseerd op het circulaire economie-initiatief van het merk, dat Lala Berlin in juni 2022 lanceerde om gebruikte stukken door te verkopen.

"We richten onze bedrijvengroep consequent op de toekomst. De strategische uitbreiding van ons merkenportfolio is een belangrijke bouwsteen voor het succes van het bedrijf op de lange termijn", aldus Jürgen Otto, CEO van de S.Oliver Group. "Met Lala Berlin ronden we ons aanbod in het premiumsegment af, dat wordt gekenmerkt door een hoge designstandaard en internationale relevantie."

Copenhagen Studios neemt Lala Berlin over

Het schoenen- en accessoiresmerk Copenhagen Studios, dat in 2017 werd opgericht door Liebeskind-oprichters Julian en Johannes Rellecke, maakt sinds 2021 deel uit van de in Rottendorf gevestigde kledingaanbieder S.Oliver Group. De twee oprichters zullen ook het management van het Berlijnse bedrijf overnemen en een nieuw team opbouwen, meldt het vakblad Textilwirtschaft. Leyla Piedayesh, oprichter van Lala Berlin, zal echter ook voor de nieuwe GmbH werken en haar rol als creatief directeur behouden.

"Ik ben erin geslaagd om de best mogelijke strateeg op de markt te vinden voor de toekomst van Lala Berlin," zei Piedayesh. "Ik blijf aan boord als creatief directeur en kan zo de ziel en authenticiteit van de afgelopen jaren behouden."

Piedayesh richtte Lala Berlin op in de Duitse hoofdstad als een knitwearlabel, dat vervolgens geleidelijk werd uitgebreid met prêt-à-porter en accessoires.

Eind augustus vroeg Lala Berlin GmbH bij de verantwoordelijke arrondissementsrechtbank Charlottenburg een insolventieprocedure in eigen beheer aan. Het bedrijf had al eerder een verkoopproces in gang gezet en de eerste gesprekken gevoerd.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.