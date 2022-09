Nieuwe eigenaar Patagonia: Oprichter geeft bedrijf aan goede doelen om klimaat te redden

Opmerkelijk nieuws op de donderdagochtend. Yvon Chouinard, oprichter van Patagonia, heeft het bedrijf overgedragen aan twee goede doelen. “De aarde is nu onze enige aandeelhouder,” zo is te lezen op de website van het outdoormerk. De goede doelen kunnen de winst van het bedrijf gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan.

De nieuwe eigenaren zijn Holdfast Collective en Patagonia Purpose Trust. Holdfast heeft 98 procent van de aandelen en de gehele ‘niet-stemmende aandelen’ in beheer. Patagonia Purpose Trust heeft 2 procent van het bedrijf en alle ‘stemmende aandelen’ in beheer. Het betekent dat Patagonia Purpose Trust de beslissingen maakt over het bedrijf, maar bijna niet zal profiteren van de resultaten van het bedrijf.

Holdfast Collective is een non-profit organisatie. Elk jaar zal de organisatie, nadat Patagonia een deel van de winst heeft geïnvesteerd in het bedrijf, de rest van de winst ontvangen als dividend. Het geld wat de organisatie ontvangt zal worden ingezet om natuur en biodiversiteit te beschermen, de milieu crisis te bestrijden en bloeiende gemeenschappen te ondersteunen, aldus het bericht van Patagonia.

Voor Patagonia zelf verandert er weinig onder de nieuwe eigenaren. Het merk zelf zal zich blijven focussen op de resultaten en het bedrijf zal geleid blijven worden door het huidige managementteam. Ook zal Patagonia 1 procent van alle omzet blijven doneren aan goede doelen. Daarnaast betekent het niet dat de familie van de oprichter buitenspel worden gezet. De Chouinard familie zal Patagonia Purpose Trust blijven leiden en familieleden zullen onderdeel blijven van de directie van Patagonia.

Een jonge Yvon Chouinard. Beeld via Patagonia

Patagonia wisselt van eigenaar om klimaatverandering te bestrijden

“Als we ook maar enige hoop hebben op een bloeiende planeet - naast een bloeiend bedrijf - dan moet iedereen doen wat hij of zij kan met de hulpmiddelen die we hebben. Dit is wat wij kunnen doen,” aldus Yvon Chouinard in de brief op de website van Patagonia. De brief onthult dat het bedrijf een manier zocht om meer impact te creëren en ook overwogen heeft Patagonia te verkopen en de opbrengst te doneren. “Maar we konden niet zeker zijn dat de nieuwe eigenaar onze waarden zou aanhouden of ons team zou behouden. Een andere optie was een beursgang,” aldus Chouinard. Vanwege de druk die een beursgang creëert op merken werd dit ook geschrapt. “Heel eerlijk - er waren geen goede opties. Dus hebben we onze eigen manier gemaakt.” Chouinard eindigt zijn brief met een positieve boodschap. “We kunnen onze planeet redden als we er ons voor inzetten.”

Patagonia, Inc. werd in 1973 opgericht door Yvon Chouinard. Het bedrijf is altijd gefocust geweest op kleding en accessoires voor outdooractiviteiten. Het merk staat daarnaast bekend voor het activisme rondom het milieu en verduurzaming.