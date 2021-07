Nieuwe eigenaar voor baby- en kindermodemerken Beebielove, Little Miss Juliette en Jumping the Couch

Liink Holding B.V. is de nieuwe eigenaar van baby- en kindermodemerken Beebielove, Litts Miss Juliette en Jumping the Couch, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Ook het bedrijf Beebielove B.V. wordt overgenomen. Onder de nieuwe eigenaar zal geïnvesteerd worden in de verdere ontwikkeling van de merken.

Voor de merken ligt de komende jaren een ‘helder toekomstplan’, aldus het persbericht. Beebielove BV, het overkoepelende bedrijf achter de merken, wil een vooraanstaande speler worden met eigentijdse en onderscheidende merken voor de jonge consument worden. “De succesvolle samenwerking met onze klanten en de service die de markt van ons gewend is zal blijven. Het bestaande team blijft onveranderd, enkel Susanne en Wanda [de oprichters, red.] zullen na een korte periode van overdracht niet meer bij Beebielove actief zijn.” De komende seizoenen zal gewerkt worden aan uitbreiding van de collectie en toevoeging van nieuwe productcategorieën, aldus het persbericht. Naar een uitbreiding van het merkenpakket of toevoeging van nieuwe concepten wordt ook gekeken.

Eigenaar van Liink Holding, Peter Korver, zal de leiding van Beebielove B.V. op zich gaan nemen. “‘Sinds de start van mijn carrière ben ik verantwoordelijk geweest voor grote internationale merken in de sport-, (kinder)mode en lifestylebranche en recent was ik mede-eigenaar van een Nederlands outdoormerk. De dynamiek van merken binnen de on- en offline retail spreekt me erg aan en hierin kan ik mijn passie en energie kwijt. Nu ik eigenaar ben van Beebielove kan ik met het team een volledig eigen koers kiezenen samen met onze klanten gaan bouwen aan de uitbouw van onze unieke propositie. Met de heropening van de winkels na de verplichte sluiting door Corona liggen er veel kansen, maar zijn er zeker ook nog uitdagingen.We willen daarom graag samen met onze klanten bespreken hoewel samen succesvol de toekomst in kunnen.”