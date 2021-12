Nieuwe eigenaar voor mannenmode merk Zilli

Het Franse mannenmodemerk Zilli, bekend om de luxe leren jassen, wisselt van handen. Het merk is overgenomen door investeringsbedrijf Negma Group en herstructurerings expert FAI, zo blijkt uit een persbericht van Negma Group.

De nieuwe eigenaren kondigen in het bericht aan dat het Zilli stevig wil positioneren als toonaangevende speler in de luxe mannenmode. Praktisch gezien houdt dit in dat de positie in de huidige markten verstevigd gaat worden en dat het zich verder gaat ontwikkelen in het Midden-Oosten, Azië en Europa. Investeringen in marketing en communicatie zullen voorrang krijgen, zo is te lezen in het bericht. Hiermee moet het imago gemoderniseerd worden en een breder publiek aangesproken worden.

Bij de overname worden ook de 70 huidige werknemers van Zilli overgenomen, aldus het persbericht. Het bedrijf zal geleid worden door Giuseppe di Nuccio die voorheen werkte bij onder andere Jil Sander, Burberry en Giorgio Armani.