Nieuwe eigenaar voor Prénatal Nederland

Investeringsfonds Mutares SE & Co. KGaA neemt Prénatal Nederland over. De overname betreft de winkels en e-commerce activiteiten van Prénatal in Nederland. Het gaat echter niet om een overname van de merkrechten. PRG Retail Group, de huidige eigenaar, behoudt alle rechten en gaat een lange termijn licentieovereenkomst aan met Prénatal Nederland.

Het gaat momenteel om een principeovereenkomst. De transactie moet nog worden goedgekeurd door mededingingsautoriteit ACM. Hoeveel geld gemoeid is met de overname is op dit moment niet bekend. Prénatal verkoopt naast speelgoed, hardwaren en kinderverzorgingsproducten ook kleding voor baby's, peuters en zwangeren.

Richard Turk, CEO van Prénatal Nederland zegt: "In de afgelopen maanden hebben we de fundamenten van Prénatal Nederland verder verstevigd. Dankzij aanzienlijke efficiencyverbeteringen en de daaruit voortvloeiende kostenbesparingen hebben we een goede uitgangspositie gecreëerd voor verdere groei. Ik ben erg blij met onze nieuwe eigenaar Mutares, met wie we er nog beter in zullen slagen om onze strategische, commerciële en operationele ambities te realiseren."

Johannes Laumann, CIO van Mutares, zegt: "Net als alle andere retailers in Europa heeft ook Prénatal Nederland te maken met uitdagende marktomstandigheden. Onlangs kondigde het bedrijf een herstructureringsprogramma aan om haar solide positie in een concurrerende marktomgeving verder te versterken. Ik heb er alle vertrouwen in dat Prénatal, met de support van het Mutares-team, haar groeipotentieel verder kan benutten."