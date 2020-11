Nieuwe eigenaren Hema willen samenwerken met burgerinitiatief KoopdeHema

Parcom en Mississippi Ventures wonnen uiteindelijk de race voor Hema en tekenden een overnameovereenkomst met het Nederlandse bedrijf. Burgerinitiatief leek daarbij buiten de boot te vallen, maar nu blijkt dat Parcom en Mississippi Ventures samen wil werken met het initiatief, aldus een bericht op de website van KoopdeHema.

“We zijn enorm blij met de steun van al die betrokken Hema-fans. Het geeft ons aan hoe geliefd de Hema is en dat geeft vertrouwen voor de toekomst,” aldus Ton van Veen, de vertegenwoordiger van Mississippi Ventures, in het bericht. KoopdeHema meldt dat het feit dat zoveel fans kenbaar hebben gemaakt Hema te willen steunen van grote waarde is voor de nieuwe eigenaren.

Hoe de samenwerking eruit gaat zien is nog even afwachten. KoopdeHema meldt dat de details in januari worden uitgewerkt. Parcom en Mississippi Ventures werken nog tot half december aan de overname van Hema. Geïnteresseerden kunnen ze zich nog steeds aansluiten bij het burgerinitiatief.