Nieuwe eigenaren: Het nieuwe begin van Frans damesmodemerk Roseanna

Frans damesmodemerk Roseanna werd eind december overgenomen door drie investeerders: Christel Dagher Hayeck, Jacques-Eduoard Sabatier en Edgard Bonte. Anne-Fleur Broudehoux, oprichter van het merk, is ook onderdeel van het nieuwe bedrijf dat is ondergebracht in een nieuwe entiteit genaamd Rosa Sas.

Gelanceerd in 2007, opende Roseanna haar eerste winkel in Parijs in 2016, na een uitrol in de groothandel. Ondanks een stijging van de omzet (3,3 miljoen euro in 2019, 5,7 miljoen euro in 2022) werd het bedrijf in november 2022 onder curatele gesteld. Het merk werd snel overgenomen door vier investeerders - waaronder zijn eigen oprichter - en gaat weer van start. FashionUnited gaat in gesprek met Christel Dagher Hayeck en Anne-Fleur Broudehoux.

ACHTERGROND : Omzet: 25 procent digitaal, 25 procent detailhandel en 25 procent groothandel. Detailhandel: Frankrijk en internationale aanwezigheid: met name in België, Nederland en Luxemburg, markten waar zij zich verder zal uitbreiden. Groothandelspartnerschap in Scandinavië sinds de zomer van 2023. Frequentie van de collecties: twee collecties per jaar verdeeld over drie drops. Twee capsules per jaar (samenwerking of upcycling). Retailprijzen: jassen 590 euro, lange zijden jurk 510 euro, mocassins 340 euro. Productie: Polen, Oekraïne, Bulgarije, India, Frankrijk, Tunesië, Italië, Portugal. Opmerking: Barbara Quaranta, de CEO van het merk, heeft het bedrijf verlaten. Het bedrijf zal naar verwachting binnenkort haar vervanging aankondigen.

Kunt u aangeven welke activa de vier nieuwe investeerders hebben overgenomen?

Anne-Fleur Broudehoux: “Wat wordt overgenomen is de kernactiviteit, het hart van het bedrijf, de hele groothandelsactiviteit, het hele ecosysteem rond het merk, d.w.z. leveranciers, agenten, enz. En vanuit winkeloogpunt zijn dat de boetiek in de rue Froissart in Parijs en warenhuizen als Le Bon Marché en Galeries Lafayette Haussmann.”

Christel Dagher Hayeck: “De kern van dit overnameproject was echt om zoveel mogelijk van de activa van Roseanna te behouden, om ze deel te laten uitmaken van de continuïteit. Voor ons is Roseanna een heel mooi merk, en een heel mooi bedrijf, dat sinds zijn oprichting voortdurend is gegroeid, dat een heel goed merkimago heeft en dat zijn publiek echt heeft ontmoet. Roseanna heeft een groeicrisis doorgemaakt - in de confectie-industrie zijn management- en cashflowkwesties niet eenvoudig, vooral in een onvoorspelbare economische context (de protesten van de ‘gele vesten’, covid...). Dus de filosofie van deze overname is om alle toegevoegde waarde die door Roseanna is gecreëerd, veilig te stellen. We nemen bijna alles over. Aan de retailkant zijn we ons aan het heroriënteren. Wij zullen op korte termijn, misschien binnen een jaar, een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor de detailhandel ontwikkelen. Maar de detailhandel blijft de kern. Wij zullen de locaties waarschijnlijk anders aanpakken, maar het is praktisch het enige onderdeel van het bedrijf dat in zekere mate zal worden gereorganiseerd. Het doel is de banen, de partners en het netwerk te behouden.”

Zijn er plannen om in 2023 te werven?

Christel Dagher Hayeck: “Wij zijn duidelijk op zoek naar groei. Onze ambitie is om het merk te ontwikkelen. Uiteraard zullen er aanwervingen zijn, winkelopeningen, netwerkontwikkeling, enz. Maar er komt een eerste aanloop- en consolidatiefase om zich op een zeer solide en gezonde basis te ontwikkelen (noot van de redactie: in het eerste jaar worden enkele miljoenen euro's geïnjecteerd). Dit is een lange termijn investering om Roseanna onafhankelijk te houden.”

Samenwerking Roseanna x Pyrenex.

Wat is Roseanna's grootste markt vandaag en in welke nieuwe landen bent u van plan uit te breiden?

Anne-Fleur Broudehoux: “De belangrijkste markt is Frankrijk, sinds de oprichting van het merk. We zijn altijd erg sterk geweest in Frankrijk en dat is in de loop der jaren alleen maar toegenomen, ook vanuit retail- en digitaal oogpunt. De ambitie is om zo internationaal mogelijk te worden - wetende dat 50 procent van de groothandel internationaal was. Vervolgens zal de ambitie om winkels in het buitenland te openen liggen in markten waar wij het sterkst en het meest aanwezig zijn vanuit het oogpunt van de groothandel, maar ook door hen te ondersteunen met invloed. Dat zou in eerste instantie Spanje of Europa kunnen zijn, met ambities in de Verenigde Staten en in het Midden-Oosten, waar wij al gevestigd zijn. De groothandel blijft een zeer belangrijke ontwikkelingshefboom voor het merk.”

Christel Dagher Hayeck: “Het hart van Roseanna is omnichannel. Wij zitten in het hogere segment. Er is een echte uitdaging van digitale ontwikkeling, waar we denken dat we veel beter kunnen doen en retail is op de middellange termijn, we richten ons eerst op groothandel en digitaal.”

Denkt u eraan zich te positioneren in andere segmenten zoals kinderen of mannen?

Anne-Fleur Broudehoux: “Wij hebben deze andere segmenten al getest via samenwerkingsverbanden. Ze staan niet op de agenda, maar ze zouden kunnen evolueren. Het is niet voor het eerste of tweede jaar, maar uiteindelijk door samenwerkingen.”

Zal Roseanna's "toegankelijke luxe" positionering evolueren?

Christel Dagher Hayeck: “Wij positioneren ons niet als betaalbare luxe, maar eerder als een designmerk en zo ziet het publiek het ook. Het is een merk met zeer unieke producten, met hoogwaardige snitten en materialen. Er is een creatieve visie, alles wordt gedreven door creatie en de meest perfecte uitvoering, met een netwerk van ambachtslieden. Wij staan ver af van andere merken die meer industriële strategieën hebben.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.