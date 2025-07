Nieuwe fase voor refurbisher 95percent: uitbreiding naar kleding en groei via e-commerce

Het Nederlandse bedrijf 95percent, sinds zijn oprichting in 2021 bekend van het opknappen en verkopen van geretourneerde schoenen en accessoires, breidt uit naar de kledingmarkt. Tegelijkertijd sluit het bedrijf binnenkort zijn enige fysieke winkel aan de Langestraat in Amersfoort. Oprichter Daan van Engelen licht de strategische keuzes van het bedrijf toe in dit interview met FashionUnited.

Waarom heeft 95percent ervoor gekozen zich naast schoenen nu ook op kleding te richten?

“De kledingmarkt is vier tot vijf keer zo groot als die van schoenen. Daar liggen voor ons duidelijke groeikansen, aangezien we met de meeste grote schoenenleveranciers in Nederland en België al samenwerken. Door kleding aan ons assortiment toe te voegen, verhogen we de gemiddelde orderwaarde en worden we interessanter voor nieuwe samenwerkingen.”

“Net als bij schoenen krijgen geretourneerde kledingstukken een tweede leven. Schoenen worden bijvoorbeeld nog steeds in eigen beheer gerepareerd door onze eigen schoenmakerij en ons eigen team. Schoenen die niet meer geschikt zijn voor verkoop, worden verwerkt tot grondstoffen via onze recyclingpartner Fast Feet Grinded. Voor kleding werken we samen met het United Repair Centre. Zij beschikken over de juiste vakkennis en ervaring op het gebied van hoogwaardige kledingreparatie Daarmee zijn we samen niet alleen een partner en oplossing voor de doelstellingen voor hergebruik en recycling, maar ook een belangrijke schakel voor bedrijven die willen voldoen aan de steeds strenger wordende Europese wetgeving rondom textielrecycling.”

Wanneer gaat de kledingverkoop van start?

“De lancering staat gepland voor eind augustus. Op dit moment worden de eerste artikelen gefotografeerd en klaargemaakt voor de webshop. We starten direct met enkele duizenden artikelen online.”

“De eerste voorraad komt via onze bestaande partner VF Corporation, bekend van merken als Timberland, Vans en Napapijri. Daarnaast voeren we gesprekken met kleinere retailers en leveranciers waar we reeds schoenen van afnemen en voorop lopen om een duurzame oplossing te vinden.”

In 2023 opende de eerste fysieke winkel in Amersfoort. Nu sluit de winkel alweer. Wat is de aanleiding voor het sluiten van de winkel?

“De winkel aan de Langestraat in Amersfoort heeft nooit winstgevend gedraaid. Het is moeilijk om de vaste lasten van zo’n locatie te compenseren bij een tweedehandsconcept waarbij elk artikel uniek is. Online is schaalbaarder; daar realiseren we momenteel een groei van ongeveer 60 procent per jaar. Door de focus volledig te verleggen naar e-commerce kunnen we dat groeitempo behouden.”

Wanneer sluit de winkel definitief?

“Uiterlijk medio augustus. We bouwen de activiteiten geleidelijk af terwijl we op zoek zijn naar een nieuwe huurder voor het pand.”

Welke omzetdoelstellingen heeft 95percent voor de komende periode?

“Dit jaar verwachten wij een omzet van 2,3 miljoen euro te realiseren, met de ambitie om in 2025 door te groeien naar minimaal 3 miljoen euro. Mogelijk bereiken we dit jaar al 5 miljoen euro, afhankelijk van het succes van onze uitbreiding naar kleding en het aangaan van nieuwe samenwerkingen.”

“We herstellen, verbeteren en maken het product opnieuw beschikbaar. Dit passen we ook toe op onze aanpak met kleding. We blijven deze activiteit ook communiceren, maar focussen binnen onze positionering vooral op de partner om de levensduur van producten in fashion te verlengen en een tweede kans te geven.”

“Met de toevoeging van kleding en de focus op online verkoop gaan we een nieuwe fase in. De groeipotentie is aanzienlijk, en wij zijn vastbesloten die optimaal te benutten.”