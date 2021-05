Vanaf nu wordt alle beschikbare informatie over modetrends gepubliceerd in de nieuwe FashionUnited Trends-sectie.

De speciale sectie bevat de laatste globale modetrends en verslagen. Ze worden vergezeld door modevoorspellingen en meningen van veel verschillende trendvoorspellers en bureaus, zoals Fashion Snoops, Peclers Paris, Trendstop, Christine Boland en meer. De wereldwijde en lokale marktanalyses bieden een uniek overzicht van de branche nu en in de toekomst.

De inhoud is ingedeeld op onderwerp, seizoen en segment. U kunt gemakkelijk artikelen vinden over denim en schoeisel stijlen, evenals kleur en stof voorspellingen. Daarnaast is de Trend pagina verrijkt met de nieuwste collectie releases van honderden hot brands, vaak in videoformaat.

Afhankelijk van het seizoen profiteren inkopers, merken en retailers allemaal van de aangeboden content. De categorieën, samen met een intuïtieve lay-out maken het gemakkelijk om de informatie te vinden die u zoekt, maar ook voor inspiratie op te doen.

Bezoek fashionunited.nl/trends en krijg de laatste trend updates.